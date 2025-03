BBB 25: Em conversa com aliados, Renata detona rival: 'Morde e assopra'

Renata conversou com seus aliados, Vilma e Maike, e pontuou algumas atitudes de um participante do BBB 25 que ela não concorda

Nesta segunda-feira, 31, na cozinha do VIP do BBB 25, Renata conversou com Maike e Vilma sobre Vinícius e não poupou críticas ao brother.

A bailarina, então, pontuou algumas situções que não a agradam. O maior é a incoerência. Fala as coisas, morde e assopra", disparou ela, que em seguida relembrou quando o baiano colocou Mateus e Vitória Strada no Mosntro e depois levou os dois paa o Almoço do Anjo.

"Deu o Monstro para Vitória e Mateus e levou para o Almoço do Anjo... Eu fiquei imaginando a Vitória e o Mateus sentados aqui, de Monstro, de fantasia, com o próprio Anjo que colocou eles lá. Se fosse a gente: saboneteiros", afirmou a sister.

"A gente é tudo", concordou Maike sobre a comparação. "Dona Vilma, a senhora tem vários argumentos para falar", aconselha Renata sobre o que a estudante de Nutrição, que está no paredão com Diego Hypolito e Vinícius, pode dizer em um Sincerão.

Renata chora ao lamentar eliminação de Eva

A eliminação de Eva do BBB 25 na noite de domingo, 30, mexeu bastante com alguns brothers. Assim que a sister deixou o confinamento da TV Globo, Renata caiu no choro e lamentou a saída da amiga. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 31, a bailarina fez um breve desabafo com Maike a respeito da situação.

"Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente esteja errado. Não é possível. É isso que me deixa triste. O que foi que a Eva fez para alguém aqui? Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del [Delma]... Eu não entendo", disse a sister, temendo revelou que sua participação na Vitrine do Seu Fifi possa ter motivado a eliminação da amiga. Saiba mais!

