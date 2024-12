Médica alerta riscos da dieta de Virginia após gravidez: 'Deve ser ajustada às demandas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica os riscos que a dieta de Virginia podem oferecer no pós-parto

Virginia Fonseca (25) surpreendeu os fãs ao perder 20kg após dar à luz José Leonardo, seu filho caçula, fruto do relacionamento com Zé Felipe (26). A influenciadora digital contou que fez uma dieta específica, envolvendo o consumo de 20 ovos por dia, jejum e algumas medidas restritivas. Apesar do resultado rápido, a prática pode apresentar riscos para a saúde no pós-parto.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avalia a dieta e explica que "uma dieta muito restritiva logo após a gravidez pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê". Virginia, por exemplo, tem atitudes positivas como reduzir o consumo de açúcar , porém, também segue restrições que podem ser prejudiciais.

"Esse período exige uma alimentação equilibrada e variada para repor os nutrientes perdidos e garantir energia suficiente, especialmente para mulheres que estão amamentando. Dietas restritivas podem levar à deficiência de nutrientes essenciais e comprometer a produção de leite", explica.

Leia também: Médica explica como dieta de Virginia pode afetar José Leonardo: 'Pode ser prejudicial'

"O jejum, por outro lado, pode ser seguro se realizado com orientação e dentro de um plano alimentar que atenda às necessidades calóricas e nutricionais. Qualquer estratégia deve ser ajustada às demandas do pós-parto, priorizando a saúde e o bem-estar de ambos."

Quanto ao consumo dos 20 ovos por dia, a especialista diz que o alimento é altamente nutritivo e excelente como fonte proteica. "Mas, consumir 20 ovos por dia é uma quantidade bastante elevada. Nenhum alimento em excesso é benéfico, pois isso pode comprometer o equilíbrio da dieta, limitando a inclusão de outros alimentos essenciais, como vegetais, frutas e leguminosas."

"O ideal é variar as fontes de proteína, incluindo peixes, frango e leguminosas, para garantir uma nutrição mais completa. O equilíbrio e a diversidade são fundamentais para uma alimentação saudável", finaliza a especialista.

Leia mais em: Saiba tudo sobre a luxuosa festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: