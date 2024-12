Gracyanne Barbosa diz que foi 'enganada' por Belo ao comprar mansão

Musa fitness Gracyanne Barbosa e o pagodeiro Belo anunciaram o fim do casamento em abril deste ano, após 16 anos de união

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que comprou uma casa junto ao cantor Belo, mas o pagodeiro passou a mansão para o nome de outra pessoa. Este, inclusive, foi o estopim para o fim do casamento, que foi anunciado em abril deste ano. A revelação foi feita em entrevista ao podcast Podshape, da influenciadora Juju Salimeni e o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basaglia. O episódio vai ao ar nesta quinta-feira, 5, às 19h.

"Ele mente por coisas insignificantes...16 anos de mentiras... A gota d'água foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa. Eu contei aqui que dormi uns dias na rua. Isso foi muito pesado. Eu tinha 17 anos. Eu fiquei na rua e não tinha para onde ir. Fiquei uns 20 dias dormindo na rua. A minha vida foi pautada em: 'vou ter uma casa própria'. Não interessa se vai ser grande ou pequena, porque eu nunca mais vou passar por isso", iniciou.

Gracyanne contou também que sempre quis ajudar a família. "Vou dar também uma casa para minha mãe para ela nunca mais precisar passar por isso. Fui despejada mais de 20 vezes no Rio de Janeiro. De chegar e minha roupa estar fora, porque eu não tinha como pagar. As pessoas que me conhecem sabem disso", adicionou.

"O que era mais importante era cuidar da minha família e ter uma casa própria. Eu nunca fui aquela pessoa que diz: 'vou no shopping e vou comprar tudo'. Nunca. Eu nem consigo. Hoje em dia eu tenho possibilidade. Eu posso fazer as coisas e não consigo, porque eu me sinto culpada de gastar o meu próprio dinheiro", completou.

"E que você sabe o valor para conseguir", disse Juju. "A gota d'água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E no final a casa não era nossa", revelou Gracyanne.

'Mentiroso compulsivo'

Durante o documentário Belo: Perto Demais da Luz, disponível no Globoplay, Gracyanne descreveu o ex-marido como um "mentiroso compulsivo".

"Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente sobre coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", declarou.

Durante a produção, a musa fitness também detalhou os motivos para o fim do casamento de 16 anos. "Eu não sei mentir. Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: 'ah, o Belo é um bom pai'. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões. 'Ah, o Belo resolve os problemas dele'. Não, ele mente. Eu não queria fazer isso. Eu queria chegar aqui e falar: 'ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", contou.