Graciele Lacerda encanta ao mostrar barrigão da gravidez

Graciele Lacerda, que está á espera da filha Clara, encantou ao surgir de top de ginástica e exibir o barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A digital influencer está radiante à espera de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Nesta quarta-feira, 4, a famosa fez questão de exibir o barrigão da gravidez.

Em seu Instagram Stories, Graciele publicou um vídeo em que aparece usando um conjunto de top e calça de ginástica, e uma jaqueta rosa. O look evidenciou ainda mais a nova silhueta de Graciele.

Treino na gravidez

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, já chegou no oitavo mês de gestação e continua indo para a academia. Dona de um programa de emagrecimento, a empresária preza por uma alimentação saudável e não dispensa seus exercícios.

Diariamente, a eleita do sertanejo posta sua rotina e quando publica os vídeos fazendo musculação na academia dá o que falar. Isso porque, algumas pessoas acreditam que a atividade física na gestação pode ser prejudicial, contudo, com a liberação médica, ela pode trazer benefícios para a mãe e o bebê. Pensando nisso, a CARAS Digital conversou com o personal trainer Mauro Lian para esclarecer algumas dúvidas sobre o treino com pesos na gravidez. Confira a seguir!

CARAS: Pode treinar grávida, é perigoso como muita gente acredita?

Mauro:"Pode treinar grávida sim, porém devemos ter algumas precauções diante dos exercícios, exercício associado a respiração correta ajuda muito".

CARAS: Quais são os cuidados nessa fase que é preciso tomar?

Mauro: "Seleção de exercícios onde não tenha pressão da região abdominal e trabalhos com cargas moderadas verificando sempre a frequência cardíaca de cada exercício".

CARAS: O que muda no treino quando a aluna está grávida?

Mauro: "Alguns exercícios são selecionados para que tenham uma maior mobilidade diante das fases de gestação e não comprometam o processo".

CARAS: Graciele Lacerda já treinava antes da gravidez, isso ajuda na hora de se exercitar?

Mauro: "O histórico de treino ajuda e muito nesta fase, por conta de já ter um condicionamento dos treinos e cardio respiratório em dia".

CARAS: Por estar grávida, Graciele não abusa dos pesos, por que há esse ajuste de carga?

Mauro:"Determinados exercícios configuram uma alta intensidade como um deles o agachamento, como a carga configura intensidade nos treinos, o reduzir das cargas faz com que tenha maior controle das elevações de batimentos diante desta intensidade".

CARAS: Quais exercícios devem ser evitados durante a gestação?

Mauro:"Extensão de quadril (elevação pélvica), mesa flexora,exercícios pliométricos onde tenha saltos ou impactos e que não tenham compressão abdominal em decúbito ventral".

CARAS: Quais são os benefícios para mulher, de se exercitar durante a gravidez?

Mauro: "Inúmeros benefícios, alguns deles são: controle do sistema cardiovascular, manutenção do condicionamento físico, trabalho de respiração eficiente, manutenção da massa muscular, controle do peso por conta do percentual de gordura corporal, evita sofrimento aos ritmos dos treinos pós gravidez".

CARAS: Quais os benefícios para o bebê quando a mãe se exercita?

Mauro: "Estimula o desenvolvimento do sistema central do bebê favorecendo habilidades motoras e cognitivas, a mãe que exercita garante um maior aporte de oxigênio nutrientes para o bebê, fora que o exercício físico da mãe faz regular o hormônio do cortisol (hormônio do estresse) proporcionando um ambiente uterino mais tranquilo para o bebê".

É bom lembrar que Graciele Lacerda treina acompanhada na academia com sua personal trainer e sempre com orientação de algum profissional. Se você é gestante ou pensa em se exercitar na gravidez, procure um profissional na área para realizar a musculação com segurança e conforme sua realidade física.

