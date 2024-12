Gabi Melim mostra tratamento após diagnóstico de doença causada por ansiedade

Após revelar que está com paralisia de Bell, a cantora Gabi Melim usou as redes sociais nesta quarta, 4, para compartilhar o seu processo de recuperação

Após revelar que está com paralisia de Bell, que é uma condição causada pela ansiedade, a cantora Gabi Melim usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para compartilhar o seu processo de recuperação. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela detalhou que está fazendo fisioterapia três vezes ao dia.

"E vamos em busca da recuperação. Fisioterapia três vezes ao dia (manhã, tarde e noite). Ela me ensinou a fazer alongamento sozinha e faço com ela três vezes por semana", postou ela, que mostrou um pouco do trabalho da profissional.

Stories de Gabi Melim (Reprodução/Instagram)

No último domingo, 1, a cantora compartilhou que está enfrentando um problema de saúde causado pela ansiedade. Ela explicou que a condição resultou na paralisia do lado direito do seu rosto. “Fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta da ansiedade. O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhoso, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui, e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda”, disse ela.

O que é a paralisia de Bell?

Segundo o site do Hospital Albert Einstein, a paralisia de Bell acontece quando o nervo facial é alvo de uma inflamação, que faz com que ele pare de funcionar parcialmente ou completamente. O nervo fica inchado e é comprimido contra os ossos da face, o que causa sua incapacidade de receber os impulsos elétricos.

Os principais sintomas incluem dificuldade para piscar, desvio da boca, diminuição do paladar, salivação excessiva, dor atrás do ouvido. O diagnóstico é feito de forma clínica e não precisa de exames complementares. Hoje em dia, os estudos mostram que a paralisia de Bell acontece por causa de infecções virais que causam a inflamação do nervo facial, que pode ser uma infecção por vírus como herpes simples.

