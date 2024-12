Dezembro Laranja: SBD lança ação de conscientização sobre câncer de pele

No Jockey Club do RJ, campanha de 2024 tem sua estreia no CARAS Talks Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia

Em um coquetel especial, o restaurante Páreo, localizado no Jockey Club, no Rio de Janeiro, foi palco do lançamento do Dezembro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao câncer de pele, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD.

A ocasião foi marcada pelas participações dos atores Aline Campos, Claudia Melo e Vitor Figueiredo, da ex-ginasta Daniele Hypólito, da ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini e da apresentadora Gardênia, que durante o CARAS Talks Dezembro Laranja reforçaram a necessidade do uso diário de protetor solar e hábitos saudáveis, além de sanar dúvidas sobre os cuidados para prevenir a enfermidade de maior incidência no ser humano.

Além deles, o presidente da SBD, Heitor de Sá Gonçalves, marcou presença e destacou a importância de uma mobilização nacional, a fim de alertar sobre as precauções com a exposição solar e a detecção precoce. O evento também reuniu dermatologistas, a indústria farmacêutica, parceiros e outros convidados.

Sob o tema Proteger a Pele é Proteger a Saúde, a ação reforça a relevância do uso diário de protetor solar, roupas adequadas e outros hábitos preventivos. “O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, mas também um dos mais preveníveis, além de subestimados. Nosso objetivo é educar e engajar a população, para que entenda a gravidade e a importância de se preservar diariamente. Muitas vezes o sol é visto como um amigo, mas sem os devidos cuidados, pode se tornar um inimigo silencioso", destaca.

Para ele, esta é uma oportunidade de reforçar a responsabilidade coletiva sobre o tema. "Queremos alertar, mas também oferecer soluções práticas e acessíveis, para que todos possam se proteger”, finaliza.

Sobre o Dezembro Laranja

Desde sua criação, tem educado milhões de brasileiros sobre os riscos do câncer de pele. Em 2024, continua nessa missão, abordando o tema de forma ainda mais personalizada, incentivando o autocuidado e a vigilância constante.

