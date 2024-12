Thomaz Costa reforça a fé após cirurgia de emergência: 'Tenho mais motivos para agradecer'

Procurado pela CARAS Brasil, Thomaz Costa comentou susto após ser internado às pressas na madrugada da terça-feira, 3; ator passou por cirurgia

Thomaz Costa (24) passou por um susto na madrugada desta terça-feira, 3, após precisar passar por uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite. Após a internação de emergência, o ator conversou com a CARAS Brasil e reforçou a importância da sua fé em meio ao momento delicado.

"Sempre devemos olhar as coisas pelo lado positivo. Eu estava em casa, perto do hospital, tenho um plano de saúde... tenho muito mais motivos para agradecer do que para reclamar", começou Thomaz Costa . "Eu tenho muita fé na minha vida, o tempo todo. É importante porque Deus é real e está vivo."

O ator diz que, ao entrar na sala de cirurgia, sentiu a presença de Deus, perguntou se os profissionais acreditavam na religião e pediu para que intercedessem e orassem por ele. "Ele é o médico do médico, vemos tantos filmes baseados em histórias reais, pessoas que passaram por milagres."

Thomaz começou a sentir dores abdominais na segunda-feira, 2, e inicialmente pensou que poderia ter sido um lanche que comeu. "Achei que não tinha caído bem. Quando eu descobri que precisaria fazer uma cirurgia, fiquei um pouco nervoso", completa ele, que nunca tinha passado por um procedimento cirúrgico antes.

Agora, o artista assegura que está confiante quanto a sua recuperação e diz que já conseguiu andar sem sentir dores após a cirurgia. Ele aproveita para fazer um alerta aos jovens e os incentivar a praticar esportes e ter hábitos saudáveis, o que está o ajudando no processo pós-cirúrgico.

"Acredito que será uma recuperação rápida. Eu sou muito ativo em treinos, acredito que meu corpo vai responder bem e vou voltar a treinar assim que o médico liberar. Já fica um aviso para todos os jovens, num momento como esse você ser atlético, ter o hábito de se alimentar bem, isso tudo facilita na questão da saúde."

