Adriane Galisteu conheceu o marido antes da morte de Ayrton Senna

Casados há 14 anos, a apresentadora Adriane Galisteu conheceu o esposo, o empresário Alexandre Iodice, quando tinha apenas 18 anos de idade

A apresentadora Adriane Galisteu está no centro das discussões da série Senna, lançada pela Netflix, diante da maneira como a produção trouxe o namoro da loira com o piloto Ayrton Senna na história. Inclusive, nessa terça-feira, 3, o esposo da modelo, Alexandre Iodice, se pronunciou a respeito do caso e mostrou o seu apoio à amada.

Mas você sabia que Adriane e Alexandre se conheceram quando Ayrton, ex-namorado de Galisteu, ainda era vivo?

Relacionamento de Galisteu e Alexandre Iodice

A comunicadora e o empresário se conheceram antes da loira começar a se relacionar com o piloto de Fórmula 1. Eles se viram pela primeira vez quando Adriane tinha 18 anos.

“Foi quando fiz a primeira campanha da Iodice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade”, contou à Quem em 2018.

Mesmo com a troca de olhares, o envolvimento dos dois só foi, de fato, acontecer em 2008. Inicialmente, ela teve receio de se entregar a Alexandre, mas decidiu chamá-lo para uma corrida e passeio na orla de uma praia no Rio de Janeiro. Nesse dia eles deram o primeiro beijo.

"Corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã", relembrou na época.

Quem é o marido de Adriane Galisteu?

Alexandre é um empresário de 53 anos, filho do fundador da marca Iodice. Eles se casaram em 2013 e são pais de Vittorio, de 13 anos, que nasceu em 2011. Ele conta com mais de 100 mil seguidores em seu Instagram oficial, onde compartilha momentos ao lado do filho, da esposa, além de seu trabalho.