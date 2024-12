Bianca Andrade mostra momentos especiais ao lado do filho: 'Melhor versão'

Bianca Andrade mostrou em suas redes sociais diversas fotos de momentos especiais ao lado do filho Cris, de apenas três anos

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, a empresária publicou diversas fotos e vídeos em que aparece ao lado do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred.

"A minha melhor versão", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Você é tão leve como mãe! Gosto muito de assistir", escreveu uma internauta. "Ai que lindeza", se derreteu outra. "Sou apaixonada, dois piticos", comentou mais uma. "Vocês são tão especiais", elogiou outra seguidora.

Bianca Andrade revela que não usa Whatsapp

Bianca Andrade compartilhou com seus seguidores, na terça-feira, 3, sobre a dificuldade que enfrenta ao tentar responder mensagens no WhatsApp. A empresária e influenciadora explicou que a rotina intensa de compromissos acaba tornando complicado manter todas as conversas em dia e esse acúmulo de mensagens não lidas gera ansiedade, algo que ela busca equilibrar em meio às suas responsabilidades.

"Eu tenho pavor de WhatsApp. É uma agenda oculta, porque eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer e nada disso comtempla responder as mensagens. Então, quando eu entro para responder, a conversa não acaba. Se eu responder muito rápido, sou seca, e se respondo demais, perco tempo", relatou a influenciadora.

Bianca também contou que não usa o WhatsApp para se comunicar no trabalho, justamente por não receber muitas mensagens por lá e não saber como se organizar. Ela também apontou que já tentou separar uma hora de seu dia para conversar com amigos e familiares através da rede, o que não funcionou por causa da quantidade. "Aquelas 80 mensagens sem responder me dão gastura. Não fico em paz!", disparou.

