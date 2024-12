Zé Felipe faz comentário inusitado sobre dieta do ovo de Virginia: ‘Medo’

Zé Felipe dá sugestão inesperada após ver a esposa, Virginia Fonseca, comendo vários ovos nas refeições e brinca: ‘Já está a um passo'

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao fazer um comentário sobre a nova dieta de sua esposa, Virginia Fonseca. Há pouco tempo, ela aderiu à dieta do ovo, que consiste em comer várias claras de ovos nas refeições. A famosa sempre impressiona ao mostrar o seu prato repleto de ovos cozidos nos Stories do Instagram. Desta vez, o marido dela revelou sua preocupação e ainda brincou com a esposa.

Zé sugeriu que tem receio que ela invente outra dieta inusitada. “Vi um vídeo da Gracyanne Barbosa comendo carne congelada. Eu mandei para você. Estou com medo da minha esposa ficar assim, comendo carne congelada. Já está a um passo, para quem está comendo tudo isso de ovo por dia”, disse ele.

Porém, Virginia descartou a possibilidade. “Você está de conversa fiada demais”, disse ela, e completou: “Olha as ideias”.

Vale lembrar que Virginia Fonseca já recuperou o seu corpo de antes da gestação do terceiro filho, José Leonardo. Nas redes sociais, ela mostrou que sua barriga já está trincada e em forma apenas dois meses depois de dar à luz.

Veja a barriga negativa de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou uma noite tranquila para se refrescar na piscina de sua mansão junto com a família. A estrela colocou um biquíni verde neon e caiu na piscina com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nas redes sociais, ela compartilhou as fotos do momento de relaxamento e surpreendeu ao mostrar sua boa forma. Apenas dois meses após o nascimento do terceiro filho, a musa ostentou sua barriga definida e negativa.

Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post. “Maravilhosa demais”, disse um fã. “Muito gata”, comentou outro. “Estou encantada com toda essa beleza”, escreveu mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

