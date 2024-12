Rafaella Justus mostra foco total com rotina de treinos na academia

Uau! Atualizando as redes sociais, Rafaella Justus exibiu mais um registro de sua rotina de exercícios físicos na academia; confira

Focada! Na última terça-feira, 3, RafaellaJustus usou as redes sociais para exibir mais detalhes da sua rotina de exercícios físicos. Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora surgiu em um treino de glúteos na academia.

Rafaella tem o costume de mostrar sua rotina de exercícios para os seguidores das redes sociais. Recentemente, a filha de TicianePinheiroe RobertoJustuschamou a atenção ao compartilhar uma fotoapósirparaaacademia.

Nos Stories do Instagram, a jovem postou uma foto no espelho do elevador, em que aparece usando uma calça legging e um top preto. Na publicação, Rafa confessou que estava com preguiça de ir treinar, mas não deixou isso a impedir de ir para a academia, pois segundo ela, o local é sua "terapia do momento".

"Tava com preguiça hoje, mas não deixei de ir treinar! Minha terapia do momento! Não pulo nenhum dia", escreveu a jovem na ocasião.

Confira registros do último treino:

Rafaella Justus revela onde estava quando descobriu o câncer de Fabiana Justus

Filha de TicianePinheiro e RobertoJustus, a jovem RafaellaJustus, de 15 anos, relembrou como foi receber a notícia de que uma de suas irmãs, FabianaJustus, estava com câncer. A notícia foi dada em janeiro de 2024, quando Fabiana foi diagnosticada leucemia mieloide aguda e precisou fazer quimioterapia e transplante de medula óssea.

Nas redes sociais, Rafaella e Fabiana responderam curiosidades sobre suas vidas ao responderem perguntas dos fãs. Em um momento, Rafa revelou onde estava quando descobriu o câncer da irmã."Eu tava na praia. Foi sem chão, todo mundo, não tem nem palavras”, disse ela.

Então, Fabiana contou que a irmã sempre ligava para ela durante o período internada. Inclusive, Rafa contou que chorou bastante quando o transplante da irmã deu certo."Eu só liguei aos prantos quando a medula pegou. Eu não ligava aos prantos nunca. Ela nem sabe, mas quando ela desligava, eu ficava mal. Eu não chorava na sua frente, só quando desligava. Eu não ia chorar na sua frente, eu te dava força”, contou.