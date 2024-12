Médica revela se existem pontos positivos na dieta de Virginia; saiba mais

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli analisa a dieta de Virginia Fonseca e explica como emagrecer de forma saudável

Virginia Fonseca (25) se tonou assunto na web ao revelar a dieta que a fez perder 20kg após dar à luz José Leonardo, seu filho caçula, fruto do relacionamento com Zé Felipe (26). Conhecida popularmente como "dieta do ovo", o método restritivo gerou dúvidas quanto aos benefícios para a saúde.

Além medidas como o consumo de 10 ovos diários, sem gema, Virginia também evita doces e pratica um jejum noturno em sua dieta . Para a nutrógola Cibele Spinelli, alguns destes pontos podem ser positivos para a saúde e o emagrecimento, desde que sejam bem planejados.

"Essas práticas podem ser válidas como parte de uma estratégia de emagrecimento, desde que sejam bem planejadas e equilibradas. O jejum noturno, com a última refeição entre 18h e 19h, pode ser uma abordagem interessante para criar um déficit calórico e ajudar no controle metabólico", diz a especialista, à CARAS Brasil.

"A retirada dos doces é uma escolha positiva para a saúde, já que não precisamos deles para sobreviver. No entanto, é fundamental que, durante o período de alimentação, as necessidades nutricionais sejam supridas, garantindo uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Cada estratégia deve ser personalizada para promover resultados sustentáveis e saudáveis."

Spinelli diz que, para se emagrecer com saúde, é necessário levar uma dieta equilibrada, variada e sustentável. "Incluir alimentos como carboidratos integrais (batata-doce, quinoa, arroz integral), proteínas magras (frango, peixes, ovos) e gorduras saudáveis (abacate, azeite de oliva, castanhas) é essencial."

"Além disso, as escolhas devem ser feitas de forma consciente e prazerosa, garantindo que a dieta seja praticada a longo prazo. Isso é importante não apenas para alcançar o emagrecimento, mas também para manter o peso e adotar um estilo de vida saudável que seja gratificante e sustentável", completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: