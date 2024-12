Paolla Oliveira se diverte ao ver comparações na web

A atriz Paolla Oliveira se deparou com diversas comparações a envolvendo nas redes sociais e caiu na brincadeira dos fãs

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 4, a atriz se deparou com diversas comparações a envolvendo na web. A artista foi comparada com outras artistas, internautas e até mesmo memes.

Com muito bom humor, Paolla reuniu algumas das comparações mais divertidas em sua conta no Instagram. "Agora, uma enquete: qual é a sua Paolla Oliveira favorita?", brincou ela, adicionando um emoji de riso.

Atualmente, Paolla se prepara para interpretar Heleninha no remake da novela Vale Tudo, que estreia na Rede Globo no ano que vem.

Doença de pele

Atriz e musa do Carnaval, Paolla Oliveira revelou em julho deste ano que possui uma doença crônica em sua pele, o melasma. Considerada comum no Brasil, a condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo como os braços, pescoço e colo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf explica que a condição de Paolla Oliveira é benigna e pode ser amenizada. "O melasma não tem cura, porém, há tratamento. Podemos conviver com o melasma e ele estar bem claro e controlado", explica.

Na época que falou sobre a doença, a atriz reuniu algumas fotos sem maquiagem e as compartilhou em seu perfil do Instagram. Ela revelou as manchas características do diagnóstico, condição que atinge um grande número de mulheres.

Apesar de ter compartilhado a coletânea de momentos em suas redes sociais, em que acumula mais de 37 milhões de seguidores, a atriz nunca falou sobre o melasma abertamente na internet.

"O melasma é caracterizado pelo surgimento de manchas escuras na pele mais comumente na face, mas pode atingir pescoço, braços e tórax. Surge mais em mulheres, porém, atinge os homens também", afirma a especialista.

Maluf também diz que existem diversas causas para o quadro da atriz. "Ele é multifatorial com várias as causas que faz o Melasma surgir ou pioram o quadro, como por exemplo o sol, mormaço, genética, alterações hormonais (anticoncepcional, diu, etc), e até mesmo a gravidez."

