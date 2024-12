Laura Neiva encanta ao mostrar nova foto da filha caçula. Veja!

Laura Neiva encantou ao compartilhar uma nova foto fofíssima de Ana, sua filha caçula com Chay Suede. Veja a imagem da bebê!

Em suas redes sociais, Laura Neiva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 700 mil seguidores.

Nesta quarta-feira, 4, a famosa encantou ao postar em seu Instagram Stories uma nova foto da filha Ana, de quase um mês, fruto do seu relacionamento com Chay Suede.

Na imagem, a pequena aparece usando uma roupinha de tricô nas cores vermelha e branca, e com os olhinhos bem abertos olhando para a câmera.

Laura Neiva e Chay Suede já são pais de Maria, de quatro anos, e José, de três. Na terceira gestação, o casal optou por descobrir o sexo do bebê apenas na hora do parto.

Atualmente, o ator está no ar como o Mavi na novela Mania de Você, exibida pela Rede Globo.

Festa de aniversário

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais na noite de sexta-feira, 29, ao mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, José, que completou três anos no dia 17 de novembro.

O menino, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede, que está no ar na novela Mania de Você, da Globo, ganhou uma festa com o tema 'Dinossauros' e encantou ao surgir usando uma roupa conforme o tema.

A decoração contou com muito verde e dinossauros, além de muitos doces. Já o bolo chamou a atenção por ser em formato de vulcão. "Foi linda a festa de três anos do nosso Zezé, amor das nossas vidas", escreveu Laura, que em um dos registros posa sorridente com o marido, o aniversariante e a filha mais velha, Maria, de quatro anos.

No dia do aniversário de José, Laura compartilhou cliques inéditos do herdeiro e se declarou. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Leia também: Laura Neiva posta nova foto de sua filha recém-nascida