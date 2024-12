Quem vai morar nas casas doadas por Marieta Severo para o Retiro dos Artistas?

Retiro dos Artistas define quais famosos vão viver nas casas que foram construídas com a doação de Marieta Severo e Marcelo Caruso, filho de Iris Bruzzi

A atriz Marieta Severo e Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi, fizeram uma doação especial para o Retiro dos Artistas. Juntos, eles doaram os materiais que foram usados para a construção de novas casas para os famosos veteranos viverem na instituição.

Nesta quarta-feira, 4, o Jornal O Globo revelou os nomes de quais artistas vão morar nas três propriedades que foram construídas. Os felizardos são os músicos Adonis Karan, Luis Felipe e Pedro Paulo Castro Neves.

As casas possuem o estilo de studio e já estão prontas para receberem os novos moradores. Tanto que Marieta esteve no local na terça-feira, 3, para a inauguração.

Nas redes sociais, a equipe do Retiro dos Artistas falou sobre a alegria de ter novos moradores. "Ontem foi um dia muito especial aqui no Retiro dos Artistas! Entregamos as três novas casinhas que irão abrigar mais três residentes que agora fazem parte da nossa família. Esse espaço foi reformado e construído com muito amor e com o apoio de pessoas incríveis que acreditam na nossa causa. Nossa gratidão eterna à grande atriz e amiga Marieta Severo e ao querido Marcelo Bruzzi Caruso, filho da nossa inesquecível Iris Bruzzi, que foram essenciais para tornar esse sonho realidade. Vocês nos enchem de esperança e inspiração! Já temos o primeiro morador instalado, o incrível Luiz Felipe, um grande baterista que agora faz parte dessa nova etapa no Retiro. Estamos ansiosos para acolher os próximos! Obrigado a todos que ajudam a construir essa história de cuidado e amor pelos nossos artistas", escreveram.

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Iris Bruzzi se mudou para o Retiro dos Artistas

A atriz Íris Bruzzi é a nova morada do Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista, de 89 anos, se mudou para a casa onde vivia o compositorAlberto Borges de Barros, o Betinho, que morreu em maio deste ano.

O local, reformado pelo filho de íris, ganhou uma decoração especial em sua homenagem. Em um registro publicado no perfil oficial do Retiro, é possível perceber que a casa possui diversos quadros com fotos da atriz ao longo de sua carreira.

De acordo com Cida Cabral, administradora do abrigo, a veterana está bem e trata um princípio de Alzheimer. "Fisicamente ela está bem. Ela está com um princípio de Alzheimer, em processo de tratamento. Mas, no geral, está bem, dialoga, conversa, lembra de tudo. Ela foi trazida pelo filho, que tem dado total assistência. Ela será acompanhada por uma cuidadora", disse em entrevista ao site Extra.

Leia também:Sônia Zagury lembra decisão de morar no Retiro dos Artistas: 'Me despertou'