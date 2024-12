Médica explica como dieta de Virginia pode afetar José Leonardo: 'Pode ser prejudicial'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli analisa a dieta de Virginia Fonseca; influenciadora perdeu 20 kg após dar à luz filho caçula

Virginia Fonseca (25) chamou atenção por revelar que perdeu 20 kg após dar a luz José Leonardo, seu filho caçula, fruto do relacionamento com Zé Felipe (26). Nas redes sociais, ela explicou sua dieta, que ficou conhecida como popularmente "dieta do ovo", e levantou dúvidas entre fãs e internautas se o método é saudável para ela e para o bebê.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica que a dieta de Virginia pode ser benéfica em diversos sentidos, tanto para ela, quanto para seu bebê. No entanto, o exagero nas medidas restritivas podem acabar tendo o efeito oposto para o irmão de Maria Alice(3) e Maria Flor(1).

"A redução do consumo de doces é benéfica para a saúde do bebê, e o jejum noturno, se bem planejado, não costuma interferir na amamentação. No entanto, priorizar apenas um grupo de alimentos pode ser prejudicial", explica a médica.

"Como o consumo elevado de ovos, sem dar atenção a outros alimentos importantes", acrescenta. "A mãe precisa de uma dieta diversificada, rica em carboidratos integrais, proteínas variadas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais para garantir tanto a sua recuperação quanto a qualidade do leite materno. O equilíbrio alimentar é essencial para atender às demandas dessa fase."

A dieta de Virginia incluí algumas medidas como o consumo de 10 ovos diários, sem gema, e evitar doces. Nas redes sociais, ela tem compartilhado os resultados da alimentação regulada e dos exercícios físicos que faz, que a levaram a emagrecer 20kg.

