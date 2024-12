À espera do primeiro filho com Thiago Nigro, Maíra Cardi passa por tratamento alternativo

Grávida, Maíra Cardi usou as redes sociais para explicar tratamento que tem feito para as células: "Maneira mais natureba"

Nesta quarta-feira, 4, Maíra Cardi usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua saúde. Grávida do primeiro filho com ThiagoNigro, a influenciadora compartilhou que está fazendo um tratamento alternativo, visando melhorar a capacidade de absorção de nutrientes pelas células: a laserterapia.

Em seu perfil oficial no TikTok, Maíra contou que, mesmo se alimentando da forma correta, não está dormindo bem. Assim, além de ajudar com este problema, o tratamento auxiliaria no motivo que diminuía suas chances de engravidar. "Quando eu saí do médico e ele falou que não podia engravidar de jeito nenhum, fui encontrar uma amiga minha que é especialista em saúde integrativa, que é uma uma maneira mais natureba, sem antibióticos, mas que ao mesmo tempo olha você como um todo. A primeira coisa que ela me falou foi ' só te peço uma coisa: não engravide pelos próximos três meses'. Tem um porquê, mas a gente não vai entrar nesse vídeo hoje", iniciou.

Na sequência, a coach coletou uma gota de sangue para análise, que mostrou que as células estavam com a membrana fina. O tratamento, segundo a profissional que conduzia o procedimento, daria "uma oxigenada, desinflamada no corpo".

Ao fim do vídeo, Maira mostrou a diferença em suas células, que já estavam mais "redondas" após a laserterapia.

Assista na íntegra:

Término?

Conhecida pelo seu programa de emagrecimento, a empresária Maíra Cardi pegou a todos de surpresa nesta quarta-feira, 04, ao anunciar o fim de seu projeto, Seca Você, que ajudou várias famosas e pesssoas a perderem peso.

Dias depois de contar que está grávida de Thiago Nigro, a ex-BBB revelou que não dará continuidade no projeto nos próximos anos por estar esperando um bebê. A famosa então comentou que o seu negócio foi seu "segundo filho" e uma motivação que teve após perder o pai para câncer.

"A última vez! Tudo que um dia começa precisa finalizar! É com o coração cheio de amor e gratidão que chegamos ao fim. Prometo entregar o meu melhor pela ÚLTIMA VEZ", declarou ao revelar que é sua hora de partir para se dedicar à maternidade. No vídeo publicado, ela deu mais informações de sua despedida. Confira mais detalhes.