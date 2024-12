Trecho de Adriane Galisteu sobre Senna viraliza após lançamento de série

Entrevista antiga da modelo Adriane Galisteu para a jornalista Marília Gabriela sobre Ayrton Senna volta à tona após estreia da série Senna, da Netlix

A apresentadora Adriane Galisteu comentou, pela primeira vez, sobre sua representação na série Senna, da Netflix. A trama sobre a vida do piloto Ayrton Senna, dedica apenas 2 minutos e 34 segundos à relação dele com a artista, sua última namorada, enquanto um episódio inteiro foca em seu namoro com Xuxa Meneghel.

Galisteu e Senna viveram juntos por um ano e meio e estavam noivos na época da morte do piloto, em 1994.

A repercussão da série trouxe à tona uma entrevista de 1998, para Marília Gabriela, em que Galisteu revelou não esperar uma representação justa em produções sobre Senna. “Eu fiz parte da vida do Ayrton no último ano e meio de vida dele. Quer a família queira, quer as pessoas queiram ou não, eu fiz parte”, declarou. Durante a conversa na época, ela também comentou: “Eu acho que não vai ter imagem reservada para mim nesse filme.”, disse na época.

Em um vídeo publicado no Instagram na última segunda-feira, 2, Adriane agradeceu o apoio do público . “Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, série ou minissérie, são todas maravilhosas, merecidas e muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, aplaudir e me emocionar.”

Assista, abaixo, ao trecho da entrevista:

Adriane Galisteu reage à rápida aparição em Senna

A apresentadora decidiu comentar sobre a repercussão e admitiu que ficou inspirada a falar mais sobre o relacionamento com o piloto. “Primeiro, estou aqui para agradecer a cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, estou acompanhando tudo bem de perto, mas também quero aproveitar e agradecer a imprensa que boa parte dela sempre foi muito fiel a minha história e nunca largou minha mão”, iniciou.

“E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado. Então, parabéns, parabéns… porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, pontuou.