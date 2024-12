Príncipe Harry fala sobre rumores envolvendo Meghan: 'Nos divorciamos 10 vezes'

O príncipe Harry reage sobre os holofotes em seu relacionamento com a esposa, a Duquesa de Sussex Meghan Markle, após novos rumores sobre o status do casamento

Nesta quarta-feira, 4, o Príncipe Harry não hesitou em responder sobre como lida com as especulações em torno do relacionamento dele e da esposa, Meghan Markle, durante uma entrevista em Nova York, Estados Unidos.

No palco, o Duque de Sussex se juntou ao colunista do NYT e fundador do Dealbook, Andrew Ross Sorkin, para uma conversa sobre a grande mídia, desinformação, segurança, bem como os relatos recentes sobre seus empreendimentos profissionais separados.

Sarcástico, Harry é direto ao responder uma das perguntas de Sorkin: "Por que você está fazendo eventos independentes? Por que vocês [Harry e Meghan] não estão fazendo juntos?", questionou. "Já que vocês me convidaram, vocês deveriam saber!", interrompeu o príncipe Harry, o que fez a plateia rir.

Sorkin então replicou: "Verdade. Isso é normal para você? De certa forma, que haja tanto interesse em você?"

O duque de Sussex, que cresceu sob os holofotes reais como filho do futuro Rei Charles III e da falecida Princesa Diana, enfatizou que a atenção "definitivamente não era uma coisa boa".

"Não, isso definitivamente não é uma coisa boa. Aparentemente, compramos ou mudamos de casa 10,12 vezes. Aparentemente, nos divorciamos talvez 10, 12 vezes também. Então é tipo, o quê?", divertiu-se.

Reconhecendo a atenção dada a ele, Harry acrescentou que "não tinha dúvidas" de que sua conversa com Sorkin "será distorcida ou distorcida de alguma forma contra mim, e talvez você mesmo seja perseguido implacavelmente".

"Por isso, só posso me desculpar, mas vocês me convidaram, então não é minha culpa", brincou.

Harry e Meghan farão compromissos separados. O príncipe Harry deve continuar sua viagem para Nova York em um lançamento para uma exposição de arte beneficiando sua instituição de caridade, Sentebale. Enquanto isso, Meghan deve comparecer ao Paley Honors Fall Galade 2024 em Beverly Hills, onde ela ajudará a celebrar Tyler Perry (que é padrinho da princesa Lilibet) com o prêmio Paley Honors, a maior honraria do Paley Center for Media.

O duque de Sussex refletiu sobre aspectos dolorosos do passado e seu foco no futuro no DealBook Summit de 2024, desde a iniciativa Parents Network da instituição de caridade Archewell Foundation que ele lidera com Meghan até seu "objetivo principal" — "ser o melhor marido e pai que posso ser". O duque e a duquesa de Sussex são pais do filho príncipe Archie , 5, e da filha princesa Lilibet , 3, que estão criando em Montecito, Califórnia.

Sobre sua vida nos EUA, ele disse: "Gosto muito de viver aqui e criar meus filhos aqui", acrescentando que há atividades que ele pode fazer aqui com seus filhos que "sem dúvida não seria capaz de fazer no Reino Unido".

Relacionamento com a imprensa e a segurança

Durante a conversa, Harry comentou sobre seu relacionamento com a imprensa: "Eu tive uma experiência vivida desde que eu era criança. Eu vi histórias escritas sobre mim que não são exatamente baseadas na realidade. Eu vi histórias sobre membros da minha família, amigos, estranhos, todos os tipos de pessoas.", disse.

“E eu acho que quando você cresce nesse ambiente, você se pega questionando a validade das informações, mas também o que as outras pessoas estão pensando sobre elas, e quão perigoso isso pode ser ao longo do tempo.”, afirmou.

Quando se trata de segurança online para jovens, ele disse que gostaria de trabalhar com acionistas de empresas de mídia social para discutir a proteção de crianças. “Eu gostaria de ter a chance de sentar com os acionistas, porque os acionistas deles são os que realmente estão no controle", ele disse. "Tenho certeza de que eles são pais, e tenho certeza de que eles concordariam que as crianças precisam ser mantidas seguras."