Maíra Cardi surpreende ao anunciar término: 'A última vez'

Após revelar gravidez, Maíra Cardi surpreende ao revelar o fim de seu "segundo filho"; empresária pegou internautas de surpresa com notícia

Conhecida pelo seu programa de emagrecimento, a empresária Maíra Cardi pegou a todos de surpresa nesta quarta-feira, 04, ao anunciar o fim de seu projeto, Seca Você, que ajudou várias famosas e pesssoas a perderem peso.

Dias depois de contar que está grávida de Thiago Nigro, a ex-BBB revelou que não dará continuidade no projeto nos próximos anos por estar esperando um bebê. A famosa então comentou que o seu negócio foi seu "segundo filho" e uma motivação que teve após perder o pai para câncer.

"A última vez! Tudo que um dia começa precisa finalizar! É com o coração cheio de amor e gratidão que chegamos ao fim. Prometo entregar o meu melhor pela ÚLTIMA VEZ", declarou ao revelar que é sua hora de partir para se dedicar à maternidade. No vídeo publicado, ela deu mais informações de sua despedida.

É bom lembrar que o programa de Maíra Cardi ajudou várias famosas a perderem peso. Inclusive, a coach fitness acabou transformando o físico do marido antes do casamento, fazendo com que o Primo Rico perdesse cerca de 17 kg.

O que aconteceu com o Seca Você de Maíra Cardi? Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi está grávida?

Nas últimas semanas, a ex-BBB, que já é mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, e de Sophia Cardi, de seis anos, comentou que se não conseguissem engravidar naturalmente em um mês, eles iniciarem o tratamento para terem um herdeiro por meio da ajuda da fertilização in vitro. Porém, segundo ela, sua fé em deus mostrou o caminho de como o sonho deles se realizaria.

"Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", contou. Saiba todos os detalhes e o confira o vídeo da revelação aqui!