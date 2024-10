Virginia Fonseca revela seu novo visual após 16 horas de salão: 'Loira não'

Após ficar em salão de beleza por 16 horas para mudar a cor dos cabelos, Virginia Fonseca revela seu novo visual em vídeo com antes e depois; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu mudar seu visual após ficar mais de nove meses sem mexer na cor dos cabelos por conta da gravidez de José Leonardo. Nesta segunda-feira, 28, ela foi então para o salão onde costuma fazer suas transformações em São Paulo e revelou apenas na manhã desta terça-feira, 29, o resultado.

Ao deixar o estabelecimento de madrugada, após mais de 16 horas de tratamento nos fios, a famosa foi flagrada com touca na cabeça para exibir somente a novidade em sua rede social. Em um vídeo, a apresentadora do SBT então exibiu seu antes e depois.

"Loira não, BLOND. @wnunnes não entrega menos que muitooo! Estou me sentindo uma gata, gratidão pelo seu trabalho e parabéns pelo seu talento. Voltei preparada pra finalizar 2024 e entrar em 2025! Já pode colocar na bio ou ta cedo?! Toda honra e glória a Deus 2024 É NOSSO", disse ela na legenda ao revelar a nova coloração de suas madeixas.

É bom lembrar que, nesta segunda-feira, 28, Virginia Fonseca mostrou a primeira viagem de José Leonardo no avião. Ao chegar em São Paulo, a famosa desabafou ao se separar de seus filhos e Zé Felipe. Enquanto ela ficou na cidade para seus compromissos, o cantor foi com o bebê e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, para mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

A influenciadora digital Virginia Fonseca apareceu com mais uma de suas bolsas milionárias. Na última semana, a esposa do cantor Zé Felipe deu o que falar ao mostrar que adquiriu mais um modelo de uma grife caríssima e exclusiva por cerca de R$ 500 mil. Nesta segunda-feira, 28, ela apareceu com outra versão da mesma marca.

Ao deixar um salão de beleza em São Paulo de madrugada após passar por uma transformação de mais de 16 horas, a famosa foi fotografada com um look preto e segurando uma bolsa de cor rosa claro. Assim como a que comprou nos últimos dias, o item é da Hèrmes e pode passar de R$ 244 mil, dependendo de onde e em qual moeda foi comprada. Veja as fotos aqui!

