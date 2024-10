Virginia desabafa após se separar dos filhos em viagem: 'Coração partido'

Após ficar em São Paulo e os filhos continuarem viagem de avião com sua mãe, Virginia desabafa ao enfrentar separação; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca desabafou nesta segunda-feira, 28, ao ter que se separar de seus filhos com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após fazerem a primeira viagem de avião do caçula, a famosa contou que ela ficaria no local e eles seguiriam viagem com a avó, Margareth Serrão.

Na cidade para cumprir sua agenda de compromissos, a empresária compartilhou que ficou chateada ao ter que se separar dos herdeiros, que foram para a mansão de praia da família, em Magaratiba, no Rio de Janeiro.

"Bora pro compromisso do dia. Coração tá assim, partido, que não vou pro Rio de Janeiro com meus amores, mas enfim, tudo certo!", escreveu a apresentadora do SBT que voltou a gravar o Sabadou na última semana.

Após quase dois meses do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca voltou para seu trabalho na televisão. Nesta segunda-feira, 28, antes de completar seu segundo mês de vida, o bebê fez sua estreia na aeronave da família.

Médica explica tratamento da enxaqueca Virginia Fonseca

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

