Jojo Todynho explica motivo para não assumir o cabelo natural: ‘Deixa eu falar’

Saiba o verdadeiro motivo para Jojo Todynho sempre usar megahair no cabelo ao invés de assumir o formato natural dos fios

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar o motivo para não usar o seu cabelo natural. Em uma conversa com os seguidores nas redes sociais, ela revelou que prefere usar o megahair ao invés de assumir o formato original dos fios por causa do trabalho de cuidar do cabelo com grande curvatura.

Jojo disse que não gosta quando está apenas com o cabelo natural e que não tem paciência para cuidar dos fios no dia a dia. "Pras garotas, deixa eu falar uma coisa pra vocês: ‘Ah, é lindo [seu cabelo], por que você não cuida do seu cabelo natural?’. Não gosto", disse ela.

E completou: "Não tenho paciência. Meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando faço no salão no dia, porque dormi e acordei o cabelo já está horrível. Então, não gosto".

Então, ela revelou que compra cabelo de qualidade para fazer seu megahair. "Então, estou deixando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa colocar aquele manto [megahair], aquele manto de 15k [R$ 15 mil]. Aquele brasileiro do sul que pesa, que qualquer piranha que eu coloque tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Quem é o namorado de Jojo Todynho? Conheça Thiago Gonçalves

De acordo com informações do portal LeoDias, Thiago Gonçalves é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida. Botafoguense, o novo namorado de Jojo Todynho é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Com pouco mais de 23 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens. A artista, inclusive, já havia publicado uma foto ao lado do amado antes de assumir o namoro.

Em dezembro de 2024, mês em que foi madrinha de um casamento, Jojo Todynho dividiu um álbum de fotos da cerimônia e, em meio aos cliques, apareceu com Thiago Gonçalves na festa; confira!

