Tá rolando? Jade Picon e André Lamoglia aproveitam dia de praia na Barra da Tijuca

Em meio aos rumores de affair, Jade Picon e André Lamoglia aproveitaram o dia ensolarado para curtir praia do Rio de Janeiro juntos

Tudo indica que Jade Picon e André Lamoglia estão cada vez mais próximos! Na manhã desta quinta-feira, 13, os atores foram flagrados juntos na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro , onde aproveitaram o dia ensolarado jogando vôlei e se refrescando no mar.

Os rumores de affair ganharam força no início do mês, quando o artista surgiu em clima de romance com Jade Picon. Em uma publicação nas redes sociais, o artista mostrou o momento em que recebeu um beijo da influenciadora. Contudo, a foto foi deletada minutos depois.

Na selfie publicada, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Usando um biquíni vermelho, Jade dá um beijo carinhoso na bochecha do ator, que registra o momento com o celular à mostra.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que os dois surgiram em clima de romance. Em 2023, os dois pombinhos foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, sorrindo bastante e se divertindo durante uma festa.

Veja as fotos de Jade com André na praia:

Jade Picon e André Lamoglia são flagrados juntinhos em desfile

Mais uma vez, os atores Jade Picon e André Lamoglia foram vistos juntos, em clima romântico, em um dos camarotes da Sapucaí na madrugada de terça-feira, 4. Na segunda-feira, 3, o ator chegou a postar uma foto ao lado da atriz, mas rapidamente a deletou. A aproximação entre o astro de Elite, da Netflix, e a ex-protagonista de Travessia, da Globo, em 2023, não é novidade, o que faz com aumente ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento.

De acordo com o Jornal Extra, Jade e André foram flagrados em um espaço mais reservado, fora do alcance da pista, para evitar serem fotografados. No entanto, algumas pessoas presentes no local conseguiram notar a troca de carinhos entre os dois.

Leia também:Elegante, Jade Picon usa vestido dourado brilhante em viagem ao Caribe