Flávia Alessandra usa vestido todo recortado e Otaviano Costa reage

Para curtir a Sapucaí, Flávia Alessandra usa look ousado e chama a atenção ao deixar suas curvas à mostra; Otaviano Costa até reagiu

A atriz Flávia Alessandra ousou no look para curtir um camarote na Sapucaí neste sábado, 08. Para se jogar na folia e acompanhar o desfile das campeãs no Rio de Janeiro, a loira apostou em um vestido todo recortado e chamou muita atenção.

Em sua rede social, a famosa postou cliques exibindo a produção e impressionou ao deixar seu físico escultural em evidência. Vestindo a peça toda transpassada, Flávia Alessandra esbanjou seu corpo com beleza e atitude.

"Hoje é tudo NOSSO!", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, a artista recebeu elogios e o marido dela, Otaviano Costa reagiu ao vê-la com a roupa nada discreta. "Cara**…tomara que seu marido esteja em SP", brincou o apresentador. "Que mulher linda", admiraram outros.

É bom lembrar que Flávia Alessandra conheceu o marido quando estava noiva de outro e até tinha comprado uma casa para morar. "A gente se encontrou, tudo com mais liberdade de alma porque eu já não estava mais com a pessoa. Ali a gente começou de fato a namorar. Em cinco meses nos conhecemos, ele se mudou e a gente se casou", falou sobre selarem a união em menos de seis meses e terem ficado juntos depois de terminarem relacionamentos da época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra nega que faz xixi em Otaviano Costa

Tempos atrás, após participar do programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o Sobre Nós, Flávia Alessandra e Otaviano Costa viraram notícias sobre praticarem o "golden shower" durante a intimidade. A atriz então negou que faz xixi no esposo.

Rindo com a situação, a loira comentou que tudo não passou de uma brincadeira que fizeram por se sentirem a vontade no programa descontraído. Bem humorados, os pombinhos aproveitaram um momento da conversa para fazerem a piada.

"E nós como um casal em sintonia, um começa a frase, o outro completa, eu levanto a piada e meu marido vai e acaba de sacar na cesta e assim a coisa foi tomando uma dimensão e se propagando tanto que a gente tá passando aqui pra dizer que não é verdade", negou que efetuam a prática.