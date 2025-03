Rico Melquiades exibe antes e depois de procedimento estético no corpo

O ex-A Fazenda Rico Melquiades faz um procedimento estético para definir os músculos do corpo e exibe o resultado com fotos de antes e depois

O influenciador digital e ex-A Fazenda Rico Melquiades surpreendeu ao revelar que fez um novo procedimento estético no corpo. Ele fez a bioplastia, que é conhecida por dar um efeito de cirurgia plástica sem bisturi, já que é feito com remodelação corporal por meio de preenchimento.

O rapaz exibiu fotos de antes e depois para destacar as mudanças em seu físico. Nas fotos é possível ver que ele definiu os músculos do peitoral, ombros e braços para ficar com o efeito de um longo período de treinos, mas sem ir à academia.

“Dois anos de academia feito em um dia”, disse ele nas redes sociais. O médico dele contou que quis executar um procedimento que deixasse os contornos dele naturais. "Semana passada fizemos peitoral e bíceps, hoje fizemos tríceps, deltoide e trapézio. Ainda falta o abdômen. Mas o resultado super natural, sutil, delicado. A ideia do Rico não é participar de nenhum evento de fisiculturismo. A ideia foi corrigir as assimetrias, os músculos, e deixar um resultado natural, com a definição proporcional ao corpo dele”, afirmou o Dr. Christtehand Lima.

Rico Melquiades relembra A Fazenda

Já tem quase três anos que o humorista Rico Melquiades levou o grande prêmio do reality A Fazenda 13, apesar de tanto tempo ter passado, ele segue como um dos campeões mais marcantes do programa. Em entrevista à TV CARAS, o influenciador revela qual estratégia adotou para levar o prêmio: "Nunca fui na intenção de ganhar, porque na minha cabeça eu não iria ganhar. Eu sou um perfil para sair cancelado do programa. Eu falei: 'Vou sair cancelado' [...] vou tentar me esquivar, ser amigo de todo mundo para tentar ficar pelo menos um mês", revela.

"Parece que foi ontem, as pessoas me param. Isso é muito gratificante, em saber que eu tenho esse carinho até hoje. Essa minha Fazenda foi em um ano certo, um elenco certo, que me proporcionou tudo que eu estou vivendo hoje. Eu acho que se fosse em um ano depois, eu não estar como estou hoje".