Bella Campos comenta sobre trabalho em Vale Tudo e relembra momento difícil

A atriz Bella Campos comentou sobre o processo de interpretar Maria de Fátima na novela Vale Tudo, da Globo, e também relembrou um momento difícil

Bella Campos se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira: Interpretar Maria de Fátima em Vale Tudo, novela que estreia em breve na Rede Globo.

"A vontade que tenho de fazer essa novela é similar à vontade que a Maria de Fátima tem de conquistar o que quer. Nossos objetivos são diferentes, mas admiro o foco e a obstinação que ela tem”, disse a atriz em entrevista para a Marie Claire.

Recentemente, a famosa diminuiu sua presença nas redes sociais para focar no trabalho e não se importou com as críticas que recebeu ao ser anunciada para o papel. “Mais importante do que ficar batendo cabeça com o que está sendo dito é focar no trabalho, no que eu posso oferecer para o público".

Enquanto sua carreira decolava, Bella enfrentou um processo difícil. “A minha conexão com a arte foi genuína, sincera, não foi premeditada. Mas, quando aconteceu, eu não tinha ferramentas para lidar. A rotina que a gente leva, a hiperprodutividade, faz a gente confundir problemas de saúde mental com cansaço. Demorei para detectar que era um processo depressivo. Tenho reencontrado a vontade de viver. Foi um processo difícil, mas lindo. Hoje, cuido da minha cabeça porque valorizo essa luz, essa vontade juvenil de me sentir bem. Eu estava apavorada dentro de mim mesma".

Sobre vida pessoal, a famosa revelou a vontade de ser mãe, mesmo não estando em um relacionamento. "Talvez seja uma produção independente. A certeza que tenho é que a maternidade não precisa estar atrelada a um relacionamento. Meu desejo está diretamente conectado com um instinto que está aflorando dentro de mim. Como isso vai se dar? O futuro dirá", afirmou.

Beleza

Em suas redes sociais, Bella Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

A atriz publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece usando um biquíni preto na frente do espelho. A famosa fez pose e fez questão de exibir a sua boa forma física, celebrando os resultados do seu estilo de vida mais saudável, mas sem precisar abrir mão de sua cervejinha.

"Está valendo a pena madrugar (quase) todo dia, comer bonitinho e tudo isso sem largar minha cervejinha. Ufa", escreveu ela.

