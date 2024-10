Virginia Fonseca mostra primeira vez de José Leonardo em avião

Após quase dois meses do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca mostra estreia do bebê na aeronave da família; veja

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de um mês de vida, fez sua primeira viagem de avião nesta segunda-feira, 28. Em sua rede social, a influenciadora digital postou o momento da estreia do herdeiro caçula na aeronave da família.

Com ele em seu colo, a empresária registrou o momento e encantou ao exibir o menino dormindo com muito fofura. Bem tranquilo e tirando uma soneca, o bebê apareceu embalado pela coberta enquanto protoganizava sua primeira vez voando.

"Primeira vez dele andando de avião", contou a apresentadora do Sabadou, do SBT. "Que deus nos acompanhe", compartilhou antes de iniciar a viagem com a família. No feed, ela publicou os cliques com as filhas. "Primeiro voo do José Leonardo, ele como sempre o mais tranquilo de todos, acho que puxou o pai e obrigada Deus por isso, ouviu minhas preces. Ps: já as Marias falta colocar o avião pra voar de cabeça pra baixo", escreveu sobre o caçula ser mais calmo e Maria Alice e Maria Flor serem mais agitadas.

Na última semana, Virginia Fonseca deu o que falar ao se mimar com uma bolsa de meio milhão. Faturando muito com sua marca de cosméticos, ela ainda comprou um modelo da mesma marca para a sogra, Poliana Rocha, que adorou sua primeira bolsa da grife.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Médica explica tratamento para a doença de Virginia Fonseca

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

Leia também:Tratamento de Virginia: médica da famosa explica doença e injeções