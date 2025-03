Bruno Gagliasso se declara para Giovanna Ewbank e manda recado: 'Perderam'

Em suas redes sociais, Bruno Gagliasso se declarou para Giovanna Ewbank e mandou recado para quem torcia contra o casal

Nesta quinta-feira, 13, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completaram 15 anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais. O ator compartilhou algumas fotos em que aparece ao lado da amada e fez uma linda homenagem na data especial.

O famoso ainda fez questão de mandar um recado sincero para quem torcia contra o casal. "Houve quem apostasse no fracasso. Gente que fez bolão para adivinhar em quanto tempo tudo iria acabar. Para esses, só tenho uma coisa a dizer: perderam. E perderam feio! Porque nós seguimos vencendo. Hoje completamos nossos primeiros 15 anos. Juntos. Firmes. Unidos. Um amor que multiplica, que agrega, que fortalece. Sempre lado a lado. Ela ao meu lado, seja me incentivando, seja me puxando de volta para a realidade. E eu ao lado dela, a cada dia mais apaixonado, admirando cada gesto, cada novidade, cada brilho no olhar", começou ele.

Em seguida, Bruno comentou sobre o relacionamento dos dois. "Lá no fundo, ainda somos aqueles jovens namorados, empolgados com todas as possibilidades. Mesmo com o medo que a maturidade traz – porque crescer também é entender os riscos –, seguimos de mãos dadas, nos jogando no desconhecido. Na missão de criar três seres humanos neste mundo louco, nos trabalhos que não nos permitem ter uma rotina normal, nos sustos e nas delícias que a vida a dois proporciona, seguimos aqui. Cada vez mais juntos. Todos os dias".

Por fim, o ator se mostrou esperançoso para o futuro. "Aqueles dois que eram muito jovens para casar cresceram e construíram um lar cheio de alegria, certos de que o amor que carregamos é tudo o que precisamos. Hoje celebramos 15 anos, mas confesso: já imagino cada detalhe dos próximos 150 que quero viver ao seu lado. Feliz 15 anos. Feliz nós dois. Te amo. A cada dia mais. Caminhando juntos", concluiu.

Bruno e Giovanna são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Giovanna também se declarou

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 13, a famosa fez questão de postar diversas fotos em que aparece ao lado do marido Bruno Gagliasso durante uma viagem romântica para Paris, na França.

Na legenda, a apresentadora se declarou ao amado e celebrou os 15 anos de casamento. "Meu amor, hoje completamos 15 anos de casamento! E, por coincidência, estamos passando esta semana (só nossa) em Paris! Que especial! Acredito que uma união de tanto tempo, nos dias de hoje, é para os fortes! Costumo dizer que amar é uma escolha diária. Você escolhe estar com a mesma pessoa todos os dias – nos momentos felizes, nos tristes e nos difíceis", começou ela.

Em seguida, Giovanna deu uma dica para ter relacionamentos duradouros. "Na verdade, quando entendi que, além de meu amor, você era o meu melhor amigo, que torcia por mim mais do que ninguém, e que eu não precisava esconder de você os meus segredos nem ter vergonha dos meus sonhos e desejos mais profundos… Quando percebi que o mundo não girava em torno do meu próprio umbigo e que torcer por você, pela sua felicidade, liberdade e conquistas era a chave do nosso relacionamento… Tudo se transformou! Claro que não foi absolutamente tudo um mar de rosas, mas foi aí que crescemos e que nossa relação ficou gigante. Foi aí que nós dois entendemos que, quando um sobe um degrau, o outro sobe junto; que, quando um conquista, o outro também conquista. A gente compreendeu que, quando um cresce e torce pelo outro, os dois crescem juntos! E isso é poderoso demais".

Por fim, a artista fez questão de se declarar. "Hoje temos um casamento que se cuida com amor e atenção. E é isso que celebro! Te amo, meu amor! Tenho muito orgulho de tudo o que construímos até aqui. Eu poderia dizer que não foi fácil, mas estaria mentindo, porque você é o cara mais legal que conheço… Um cara comprometido, que ama profundamente tudo o que faz, mas, principalmente, que ama estar comigo e com a nossa família. Que se ajusta, muda tudo e faz o que for preciso para a gente ficar junto! E isso é o mais apaixonante em você! Já estou ansiosa para viver os próximos 15 anos ao seu lado e espero que sejam tão divertidos, intensos e cheios de amor quanto esses foram! Te amo", finalizou.

Leia também: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se divertem ao compartilhar 'segredos' pessoais um do outro