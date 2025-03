Virginia Fonseca divide opiniões com look todo transparente para Sapucaí

Após passar o Carnaval com o filho no hospital, Virginia Fonseca divide opiniões ao escolher vestido ousado para curtir a Sapucaí; veja

A influenciadora Virginia Fonseca finalmente pode curtir um pouco do gostinho do Carnaval. Após na última semana passar o feriado ao lado do filho caçula, José Leonardo, no hospital, por conta de uma bronquiolite, a esposa do cantor Zé Felipe foi aproveitar um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 08.

Em sua rede social, a empresária postou fotos exibindo a produção feita para o momento e chamou muita atenção. Isso porque, a loira elegeu um vestido preto todo transparente. Usando uma calcinha fio dental e um adesivo nos bicos, a apresentadora do SBT não passou despercebida.

"Partiu Sapucaí", disse ela ao exibir os detalhes da peça com alguns brilhos e penas. Nos comentários, a famosa recebeu elogios dos fãs. "Poder! Não é pra quem quer , é pra quem tem! Arrasou", disse a mãe dela, Margareth Serrão. "Maravilhosa é ela", falaram.

Apesar de muitos comentários com elogios, a influencer acabou recebendo algumas críticas por conta do look e também por resolver sair alguns dias após a alta do filho do hospital. "Ok ela é linda, todo mundo sabe! Mas esse look aí tá triste", opinaram.

Veja o look de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

A internação do filho de Virginia Fonseca, José Leonardo

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital. Na tarde de sábado, 01, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

Depois de alguns dias, José Leonardo recebeu alta e a apresentadora do SBT comprou inúmeros presentes para os funcionários do hospital.

