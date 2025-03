Preta Gil sai da UTI e já está em um quarto de hospital em Salvador

Poucos dias após ter sido internada em um hospital de Salvador, Preta Gil evolui bem e recebe alta da unidade de terapia intensiva

A cantora Preta Gil teve uma evolução positiva em seu quadro de saúde e já saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). De acordo com o site G1, a equipe dela informou que a artista foi transferida para o quarto em um hospital particular em Salvador, Bahia .

A estrela foi internada no dia 8 de março com quadro de infecção urinária. Na data, ela tranquilizou os fãs ao dizer que sendo bem cuidada. “Amores, fiquem tranquilos. Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês”, disse ela.

Vale lembrar que Preta Gil está em Salvador desde o carnaval. Ela viajou para lá para curtir os dias de folia no camarote de sua família ao lado dos amigos. Antes disso, ela estava em São Paulo após passar 55 dias internada por causa da cirurgia que realizou em dezembro para remover tumores.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e passou pelo tratamento com quimioterapia e radioterapia. Em meados de 2024, ela foi diagnosticada com novo tumores em outras regiões do corpo, como linfonodos, peritônio e ureter. Com isso, a artista passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024, na qual colocou a bolsa de colostomia permanente.

Mergulho no mar

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora passou por uma longa cirurgia para retirada de tumores e ficou internada bastante tempo.

Após ter alta hospitalar, a artista vem se recuperando pouco a pouco, e já foi liberada para dar um mergulho no mar. Preta fez questão de mostrar o vídeo do momento especial. Com um maiô branco, a famosa deixou os curativos e a bolsa de colostomia à mostra.

"Tive a autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz muito grande no bumbum e os pontos abriram. Estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Ficava sonhando no hospital com esse píer especificamente. Então, chegou o dia de agradecer e dar um mergulho", disse ela.

Na legenda da publicação, Preta ressaltou sua felicidade com o momento. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar e hoje finalmente aconteceu! Estou feliz", escreveu ela.

