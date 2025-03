Sonia Abrão opina sobre Vilma no BBB 25 após eliminação de participante: 'Foi uma libertação'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão avalia o jogo de Vilma no BBB 25 e fala sobre eliminação de participante

Vilma (68) tem chamado atenção do público do BBB 25 pelo seu posicionamento e embates. Espectadora assídua de BBB, Sonia Abrão (61) não tem medo de opinar sobre o jogo da participante. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora avalia a trajetória da estudante de nutrição e aponta: "Foi uma libertação".

Vilma entrou no BBB 25 ao lado do filho Diogo Almeida (40), mas o ator acabou sendo eliminado no final de fevereiro. Sonia Abrão afirma não ter muita simpatia pela participante, mas confessa que ela finalmente começou a jogar.

"Acho a Vilma muito azeda, rancorosa! Mas gostei que entrou no jogo para valer agora!", avalia. A apresentadora da Rede TV! aponta que a eliminação de Diogo foi uma libertação para Vilma e opina sobre o ator global.

"A eliminação do filho Diogo foi uma libertação para ela! E para boa parte do público também! Cara chato, fake, cheio de pose!!", afirma Sonia Abrão.

'ELIMINADA COM LOUVOR'

Na semana passada, Camilla (34) foi eliminada do BBB 25 com mais de 94% dos votos do público. Sonia Abrão não esconde de ninguém que ficou feliz com o resultado do paredão e que torcia pela saída da sister com rejeição.

"Não só esperava como torcia para que isso acontecesse! O Brasil respondeu à altura ao jogo baixo dela, com 94,67% de votos pela sua saída! Camilla se tornou a quarta participante mais rejeitada nesses 25 anos de reality! Foi eliminada com louvor! Assim que a gente gosta!", declara.

Sonia Abrão descarta ter um participante favorito nesta edição do BBB, mas aponta quais são os brothers que mais simpatiza. "Difícil torcer para um time tão anêmico quanto esse! Mas gosto de Vitória, Diego e Guilherme! Do Vini, de vez em quando, devia se libertar da Aline!" , finaliza a apresentadora Sonia Abrão.

