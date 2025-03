BBB 25: Maike descobre plano de brothers e conta para aliados

Maike descobriu o plano de alguns brothers para o próximo paredão do BBB 25 e contou para Eva, João Gabriel e João Pedro

No jardim da casa do BBB 25 nesta quinta-feira, 13, Maike contou para Eva, João Gabriel e João Pedro uma conversou que escutou de outros brothers envolvendo a formação do próximo paredão.

O líder da semana revelou aos seus aliados que Gracyanne Barbosa é o alvo de alguns participantes para a berlinda. "Fiquei sabendo uma coisa do nada. Que o quarto lá debaixo quer ir na Gra", contou.

Eva questiona: "Gracyanne? Na próxima votação? Diego também?", quis saber. Maike, então, explica: "Eles não. A Dani (Hypolito) falou que vai bater o pé lá, que ela não vai. Se não for nela, vai em mim. É óbvio", concluiu.

Vale lembrar que Guilherme conversou com Diego Hypolito sobre votar em Gracyanne. Ele acredita que se a sister for para o próximo paredão, ela será eliminada. "Porque eu tenho para mim, que o Quarto Nordeste vai se acabar. Acho que se a Gra for para o Paredão ela sai também", avaliou.

O ginasta, contudo, deixou claro que a musa fitness não é seu alvo no momento. "Eu não acho coerente da minha parte, se a gente pode colocar uma segunda opção, a minha fala também tem importância...", comentou o ex-atleta.

Maike lê carta confidencial e se espanta

A produção do BBB 25, da Globo, agitou a casa com um aviso inesperado. Na tarde desta quinta-feira, 13, um envelope com a palavra "Confidencial" surgiu na tela da TV, surpreendendo os participantes. Reunidos na sala, eles receberam a mensagem "Líder Despensa". Seguindo a orientação, o Líder da semana, Maike, foi até a despensa e leu a mensagem enigmática.

Ao abrir o envelope e ler em voz alta, Maike revelou: "Uma nova dupla vai chegar. Vocês precisam encontrar as pistas para descobrirem que dupla famosa é essa. O Líder será o guia do grupo durante esta busca. Caraca, estou até nervoso", disse o brother. "Não tem nada a ver com a Renata? [...] Estão mandando gente embora e vem uma dupla para cá?", se preocupou a atriz Vitória Strada. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Vilma tem conversa sincera com Diego Hypolito após discussão: 'Acabou'