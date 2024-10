Virginia aparece com mais uma bolsa 'polêmica'; saiba quanto custou

Após causar polêmica com bolsa de R$ 500 mil, Virginia aparece com outro modelo milionário da mesma grife exclusiva; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca apareceu com mais uma de suas bolsas milionárias. Na última semana, a esposa do cantor Zé Felipe deu o que falar ao mostrar que adquiriu mais um modelo de uma grife caríssima e exclusiva por cerca de R$ 500 mil. Nesta segunda-feira, 28, ela apareceu com outra versão da mesma marca.

Ao deixar um salão de beleza em São Paulo de madrugada após passar por uma transformação de mais de 16 horas, a famosa foi fotografada com um look preto e segurando uma bolsa de cor rosa claro. Assim como a que comprou nos últimos dias, o item é da Hèrmes e pode passar de R$ 244 mil, dependendo de onde e em qual moeda foi comprada.

Além desses dois, Virginia Fonseca tem outras cores da marca e até presenteou a sogra, Poliana Rocha, com um item de cor marrom, na última semana, dias antes do aniversário da esposa do sertanejo Leonardo.

É bom lembrar que outras famosas têm bolsas dessa grife. A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, é uma delas que tem mais de uma. Ticiane Pinheiro também já apareceu com as suas em eventos.

O tratamento de Virginia Fonseca contra doença

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

