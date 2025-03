BBB 25: Renata tem reação surpreendente ao descobrir vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar

Na 'Vitrine do Seu Fifi', a sister Renata vibrou ao saber sobre a vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025; veja o vídeo

Desde que chegou à Vitrine do Seu Fifi nesta quinta-feira, 13, Renata tem vibrado com as informações que tem recebido do público do BBB 25. Além de receber atualizações sobre os outros participantes do reality da TV Globo, a sister também foi informada sobre eventos externos, como a vitória do Brasil no Oscar. A bailarina descobriu que o filme Ainda Estou Aqui venceu na categoria de Melhor Filme Internacional, e sua reação chamou a atenção dos espectadores.

Entre comparações com Lady Gaga e a revelação sobre o novo relacionamento de Belo, Renata também foi surpreendida com a notícia da premiação. Assim que os fãs contaram que Ainda Estou Aqui levou o Oscar de Melhor Filme Internacional, a sister celebrou com uma dancinha e comemorou: "Caraca, que massa".

Assista:

A Focalize contando pra Renata que o Brasil ganhou o Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui" #BBB25pic.twitter.com/8SK5RwXZp7 — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) March 13, 2025

Renata diz quais fofocas vai contar aos brothers após Vitrine do Seu Fifi

Renata foi escolhida pelo público para receber fofocas ilimitadas nesta quinta-feira, 13. Ela está em um espaço de vidro em um shopping no Rio de Janeiro.

Após ouvir diversos comentários sobre vários participantes do reality show, a bailarina revelou para alguns fãs do programa quais informações pretende revelar para os colegas quando retornar para a casa do Big Brother Brasil.

"Estou elencando aqui quais informações eu vou soltar. A primeira da Gracyanne (Barbosa), que ela fala mal da Dani e do Diego. Que o marido dela veio aqui falar. Essa vai ser a primeira, porque é mais fácil para a casa votar nela", explicou.

Mais cedo, Fabio Castro, marido de Daniele Hypolito, foi até o local que a loira está e fez um pedido. "Eu sou esposo da Dani. A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição", escreveu ele no cartaz.

Depois, Renata falou sobre outra fofoca que pretende soltar na casa. "Eu acho que vou falar que alguém me disse que os gêmeos (João Pedro e João Gabriel) falaram que a gente era interesseira no VIP", comentou ela, que pretende contar tudo para Eva e Vilma.

Leia também:BBB 25: Brothers especulam qual seria a dinâmica de Renata fora da casa