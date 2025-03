Maquiador das famosas relembra caminho para alcançar celebridades: 'Boca a boca foi essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Ramas, conhecido como maquiador das famosas, relembra início da carreira e trabalho com supermodelo brasileira

O maquiador Rodrigo Ramas, conhecido como "maquiador das famosas" por trabalhar com nomes como Eliana(52), AdrianeGalisteu (51), FabianaJustus (38) e até a supermodelo AdrianaLima (43), é dono de uma longa trajetória no mundo da maquiagem. Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra o caminho para alcançar as celebridades: "Boca a boca foi essencial", declara.

Desafios no mundo da maquiagem

Com uma carreira consolidada e presença marcante no mercado de beleza, Rodrigo revela que a paixão pela maquiagem começou cedo. Ele sempre foi fascinado pelo universo feminino e encontrou sua vocação ao explorar sua criatividade com a arte.

"Desde criança, sempre fui fascinado pelo universo feminino. Eu comprava revistas de moda, acompanhava minha mãe nos salões e adorava arrumar minhas amiguinhas no colégio. A arte sempre correu nas minhas veias e, aos 12 anos, comecei um curso de pintura a óleo, onde descobri meu talento para desenhos, cores e formas."

Quando decidiu se profissionalizar, aos 19 anos, enfrentou desafios típicos de quem está começando, especialmente em uma época sem a visibilidade das redes sociais: "Meu maior desafio era criar algo diferente do que já existia. Na época, havia pouca tecnologia, pouco acesso e nenhuma visibilidade como temos hoje com as redes sociais. O boca a boca foi essencial para o meu crescimento rápido, permitindo que eu investisse cada vez mais na profissão", compartilha.

Ascensão no mercado

A entrada de Rodrigo no círculo de celebridades aconteceu gradualmente, com seu trabalho ganhando notoriedade até chegar às personalidades influentes do Brasil. O nome que deu o pontapé inicial para essa fase de sua carreira foiLala Rudge (34), sua primeira cliente de grande projeção no mundo da moda.

"A primeira grande influenciadora de moda que sentou na minha cadeira como cliente foi a Lala Rudge, e, a partir daí, tudo começou a crescer progressivamente. O alcance foi ficando cada vez maior."

Desde então, Rodrigo passou a atender outras personalidades, construindo uma lista de clientes que inclui nomes como Camila Coutinho, Thássia Naves, Sasha Meneghel, Flavia Pavanelli, Romana Novais e Andressa Suita. Entre tantas experiências marcantes, Rodrigo destaca o momento em que foi contratado para maquiar Adriana Lima, uma de suas grandes referências na beleza.

"Eu lembro de assistir aos primeiros desfiles da Victoria’s Secret ainda adolescente, só para vê-la desfilar com aquelas asas gigantes. Como se fosse ontem! E, de repente, lá estava eu, produzindo ela, cara a cara, no mesmo quarto de hotel, conversando e dando risada juntos. É mágico viver isso através da minha profissão!"

Para o maquiador, trabalhar com celebridades nacionais e internacionais trouxe aprendizados valiosos para sua carreira, mas o que realmente marca cada experiência é o nível de admiração e respeito que sente pelo cliente.

Autoestima e maquiagem

Rodrigo acredita que a maquiagem vai além da estética e se torna um ato de autocuidado e fortalecimento emocional:"Para uma mulher, se maquiar é um verdadeiro ritual. É aquele momento em que ela se prepara para enfrentar o dia, se fortalece e se reconecta consigo mesma."

Ele reforça que, mesmo na correria do dia a dia, reservar um tempo para se maquiar pode ser transformador."O conselho que sempre dou para minhas clientes ou alunas do meu curso de automaquiagem é: reserve pelo menos meia hora, coloque sua música preferida, separe suas makes e faça sua maquiagem com calma. Transforme esse momento em um verdadeiro ritual de autocuidado."

Com anos de experiência e um olhar atento às novidades do setor, o maquiador lista as principais tendências de maquiagem para 2025: "A maquiagem vai apostar em pele glow com iluminação estratégica pra dar aquele efeito lifting sem pesar. Esfumados que levantam o olhar, sobrancelhas bem desenhadas e contornos suaves vão deixar tudo mais sofisticado e natural. E pra completar, olhos com sombras vibrantes, delineados gráficos e lábios vinilizados vão trazer um toque moderno e estiloso".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💎 RAMAS 💎 (@rodrigoramas)

Leia também: Tom Brady toma decisão radical para evitar morar perto de Gisele Bündchen