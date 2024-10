Virginia é flagrada após passar por transformação de mais de 16 horas

Após ficar mais de de 16 horas em salão de beleza em São Paulo, Virginia é flagrada deixando o local de madrugada; veja as fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu mudar seu visual após ficar mais de nove meses sem mexer no cabelo por conta da gravidez de José Leonardo. Depois de quase dois meses do nascimento de seu herdeiro caçula com o cantor Zé Felipe, ela resolveu passar por uma transformação.

Após viajar com os filhos, sendo a primeira vez do bebê no avião da família, e de desabafar por ter que se separar das crianças ao ficar em São Paulo para compromissos e eles seguirem viagem para a mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a empresária cumpriu sua agenda começando pelo salão de beleza, onde costuma fazer seus cabelos.

No local, Virginia Fonseca chegou na parte da manhã, almoçou e até virou a noite. Isso mesmo, a apresentadora do SBT foi flagrada saindo do lugar após cerca de 16 horas e de madrugada. De touca na cabeça, ela saiu sem revelar qual foi a mudança da vez, deixando apenas o resultado para ser revelado em sua rede social, como faz de costume.

Muito simpática, a nora do sertanejo Leonardo ainda parou para fotos e atendeu os fãs que estavam na porta do estabelecimento a esperando. Com um vestido preto, sandálias e uma de suas bolsas, da mesma grife que comprou uma na última semana por R$ 500 mil, a até então loira esbanjou muito estilo e elegância.

Veja as fotos de Virginia Fonseca deixando o salão de beleza:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Médica explica tratamento da enxaqueca Virginia Fonseca

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

