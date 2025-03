Bianca Castanho se declara para o marido em data especial: 'Sim ao amor'

Discreta, a atriz Bianca Castanho encantou os seguidores ao se declarar para o marido no dia em que eles completam 15 anos de casados

Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quinta-feira, 13, ela completou 15 anos de casada com Henry Canfield.

Para comemorar as Bodas de Cristal, a atriz compartilhou um vídeo com algumas imagens do dia em que oficializou a união com o amado e escreveu uma bela declaração de amor. "15 anos dizendo sim!", começou a artista.

"Sim ao amor, à parceria, à cumplicidade e ao companheirismo. Sim aos desafios que nos fortaleceram e às conquistas que nos encheram de orgulho. Sim à nossa família, que é o nosso maior presente! E que a gente siga sempre assim, comemorando juntos e do jeito que a gente ama por todos os próximos anos que ainda estão por vir… Te amo ontem, hoje e para sempre", finalizou a homenagem.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Que Deus abençoe cada vez mais a união de vocês", disse uma seguidora. "Casal mais lindo. Que vocês continuem sempre com esse amor", falou outra. "Parabéns para esse casal maravilhoso. Felicidade por toda vida para vocês", desejou uma fã.

Vale lembrar que Bianca Castanho e Henry Canfield são pais de Cecília, de 12 anos. Atualmente, eles moram nos Estados Unidos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Bianca Castanho encanta ao posar com o marido e a filha

A atriz Bianca Castanho encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novos registros em família. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que completou 46 anos em janeiro, abriu um álbum de fotos da celebração surpresa com tema do Oscar. Nas imagens publicadas por Bianca, a atriz aparece ao lado do marido, Henry Canfield, e da filha do casal, Cecília.

Esbanjando alegria, o trio não poupou sorrisos para a câmera na hora do clique. "Amores da minha vida", derreteu-se a famosa na legenda. "46 anos muito bem comemorados ao lado dos meus amores e de amigos muito especiais! Ganhei uma festa linda, temática do Oscar, organizada pelas minhas amigas incríveis e foi demais!", declarou a atriz ao mostrar detalhes da comemoração. Veja as fotos!

Leia também:Bianca Castanho muda de carreira após deixar novelas no Brasil: 'Descobri'