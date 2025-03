Netos de Roberto Carlos prestigiam o avô em rara aparição em público

Netos de Roberto Carlos, os três filhos de Dudu Braga marcaram presença no navio do avô no litoral brasileira. Veja como eles estão

O cantor Roberto Carlos está à bordo do navio de cruzeiro Além do Horizonte com seus fãs e recebeu a presença especial de alguns dos netos. Nesta quinta-feira, 13, os três filhos de Dudu Braga - filho do cantor que faleceu em 2021 - foram ao navio para prestigiarem o avô durante o evento.

Os três foram fotografados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores do navio e posaram para fotos. Gianpietro e Giovanna posaram abraçados na hora da foto. Enquanto isso, a pequena Laura posou com sua mãe, Valeska Braga.

O cruzeiro de Roberto Carlos começou no dia 12 de março no porto de Santos, litoral de São Paulo, e fez uma parada no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13. O navio retorna para Santos no dia 16.

Homenagem de Roberto Carlos para Maria Rita

O cantor Roberto Carlos realizou uma bela homenagem à esposa, Maria Rita, em dezembro de 2024, quando completaram 25 anos de sua morte. Por meio de sua conta oficial no Instagram, o artista publicou uma foto rara ao lado da companheira e mencionou um trecho da canção 'Primeira Dama'.

"Primeira dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Eu sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é minha primeira dama. Primeira dama", escreveu Roberto Carlos na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas ao cantor. "É lindo ver um amor verdadeiro", declarou uma fã. "Que declaração linda essa música, é muito amor", disse outra. "As pessoas que a gente ama se vão fisicamente mas ficam pra sempre no coração", falou uma terceira.

Maria Rita foi diagnosticada com câncer no útero em setembro de 1998 e, em novembro do ano seguinte, descobriu que havia um tumor no cérebro após convulsões. Ela faleceu aos 38 anos no dia 19 de dezembro de 1999.

