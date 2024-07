Poliana Rocha impressiona ao surgir com biquíni de Hariany

Em mergulho na fazenda, Poliana Rocha impressiona ao aparecer com roupa de banho de Hariany Almeida, namorada do filho de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao mostrar mais um megulho no lago da fazenda Talismã. Nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital compartilhou um clique se refrescando no local e chamou muita atenção não apenas com o seu físico escultural, mas também com o biquíni usado.

Com uma roupa de banho da marca de uma das noras do sertanejo, a ex-BBB Hariany Almeida, a empresária surgiu deslumbrante. Ostentando sua barriga sarada e suas curvas torneadas, a loira deu um verdadeiro show de beleza com estilo.

"Dia lindo de sol", escreveu Poliana Rocha ao fazer pose vestindo a peça metalizada, óculos escuros e boné para curtir o momento.

É bom lembrar que Hariany Almeida namora o filho de Leonardo, Matheus Vargas. Na fazenda, quatro dos seis filhos do sertanejo estavam presentes para o aniversário de 61 anos dele. A esposa do cantor abriu o álbum de fotos com os convidados que estavam no evento especial.

Veja o clique de Hariany Almeida e Matheus Vargas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Vargas (@matheusvargas)

Além de exibir os registros dos convidados, Poliana Rocha ainda postou um vídeo exibindo os detalhes da comemoração. A variedade e quantidade de comidas impressionou mais uma vez.

É válido lembrar que a comemoração já começou no início da semana quando chegaram à fazenda e surpreenderam Leonardo com presentes. Virginia Fonseca e Zé Felipe deram uma lancha luxuosa para o sertanejo se divertir em seu lago. Pedro Leonardo e suas filhas encantaram com um presente personalizado e bastanta simbólico para homenagear o cantor.

Poliana Rocha mostra como são as refeições da fazenda de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade. A influenciadora ainda aproveitou o clima de aniversário para fazer um banquete ainda mais especial. Veja mais aqui.