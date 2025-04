Edilberto, do BBB 25, mostra circo destruído após temporal: 'Derrubou'

Edilberto, que participou do BBB 25 ao lado da filha, Raissa, mostrou as lonas no chão após a forte chuva que atingiu o local que eles estão

Edilberto, ex-participante do BBB 25, usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que o seu circo foi destruído após o temporal que caiu na tarde desta quinta-feira, 10, em Tocantins, Minas Gerais.

O pai de Raissa mostrou a lona caída e falou sobre o estrago. "Caiu o circo Onix... Temporal e rasgou mesmo, olha só, destruição total. Infelizmente, mas são ócios do ofício. Se Deus quiser a gente volta, a gente vai se reerguer", disse ele.

Depois, nos Stories, Edilberto voltou a comentar sobre o ocorrido com o circo. "Deus é bom o tempo todo, uma situação chata que nós estamos aqui em Tocantins, Minas Gerais. Deu um temporal agora há pouco e infelizmente derrubou a nossa lona. Rasgou, galera. A nossa casa de espetáculo rasgou. E agora é correr atrás para a gente conquistar uma casa nova, uma lona nova para voltar a trabalhar", falou o ex-BBB ao ser gravado pela filha.

Edilberto finalizou ressaltando que o importante era que todos que estavam no local estavam bem. "Mas o melhor de tudo é que está todo mundo bem, está todo mundo em paz, com sorriso no rosto, que é o que importa. E a gente vai levantar isso de novo. São ócios do ofício, faz parte", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edy - Palhaço Danoninho 🎪 (@edysimoesofic)

Edilberto revela como filhas conciliam a escola com a vida no circo

A segunda dupla eliminada do BBB 25,Edilberto e Raissa já retomaram a rotina que possuíam antes de entrar no reality show da TV Globo e voltaram a se apresentar no circo da família. Recentemente, ele deu detalhes sobre a rotina de estudos de suas filhas Laura, de 15 anos, e a caçula Sofia, de 5.

"Bom dia, turma. Trazer as meninas para a escola. Soso está no segundo período, e a Laura está no segundo ano do Ensino Médio. Minha esposa foi agora com a Laura fazer a matrícula dela e esperando ela acabar, a gente já leva a Sofia para fazer a matrícula dela", contou o artista. Saiba mais!

