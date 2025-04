Debby Lagranha impressiona ao exibir novo visual: 'Mudar é bom'

A ex-atriz mirim Debby Lagranha ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança que realizou em seu visual

Debby Lagranha decidiu passar por uma transformação radical em seu visual e usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 9, para mostrar o resultado.

A ex-atriz compartilhou um vídeo em que aparece mudando a cor do seu cabelo. Depois de muitas horas no salão, ela surgiu com mechas mais claras e celebrou a mudança. "Não tem jeito, mudar é bom. E sentar numa cadeira pra cuidar das madeixas depois de tanto tempo, é melhor ainda", escreveu ela na legenda.

A transformação foi bastante elogiada. "Que linda! Amei", disse uma seguidora. "Uma nova mulher. Arrasou", comentou outra. "Meu Deus, que mudança. Que coisa mais linda", falou uma fã. "Ficou perfeito", afirmou mais uma.

Recentemente, Debby Lagranha surgiu em clima de romance com seu novo namorado. Na foto postada pela artista, ela aparece abraçada e trocando olhares apaixonados com o criador de conteúdo Gustavo Farias. A foto foi feita no carnaval, quando os dois se divertiram na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. "Inesperadamente esperado", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Debby Lagranha anuncia fim do casamento com Leandro Amieiro

A ex-atriz mirim Debby Lagranha usou as redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com Leandro Amieiro após 15 anos de relacionamento. Ela afirmou que a decisão foi tomada de comum acordo e sem mágoas.

"Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos. A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos. Obrigado por todo o apoio e carinho que sempre nos deram ao longo dessa jornada", escreveu. Confira!

