Beleza do filho de 22 anos de Dinho Ouro Preto chama a atenção na web

Dinho Ouro Preto exibe fotos inéditas do filho de 22 anos para celebrar o aniversário do rapaz e os fãs elogiam a beleza do jovem

O cantor Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, agitou as redes sociais ao exibir fotos inéditas do filho, Affonso Cattaneo Preto. O rapaz completou 22 anos de idade nesta quinta-feira, 10, e o pai coruja elogiou a personalidade do filho.

"Hoje meu lindo e amado filho faz 22 anos. Ele é tudo de bom. Se vocês o conhecessem, carisma a mesma coisa. Ele é irrestivel - é tudo que eu queria ser. É curioso, ligado, engraçado, gentil e generoso. É gozado, olhando as fotos dele agora pra decidir o que postar, vendo a vida dele inteira até aqui, me perguntei se houve um momento, uma idade, em que tivesse sido mais apaixonado por ele. Mas a resposta é não. Desde o primeiro minuto da vida dele eu o amo com mesma intensidade e carinho. O Affonso é o máximo. É muito melhor do que eu. E eu o amo mais que tudo. Feliz aniversário filho...", escreveu.

No entanto, os internautas foram à loucura com a beleza do jovem e encheram os comentários do post de elogios. “Tão lindo quanto o pai”, disse um seguidor. “Lindíssimo”, afirmou outro. “Filho de gato, gato é”, comentou mais um.

Vale lembrar que Dinho também é pai de Giulia e de Isabel. As duas estudaram no exterior. Os três filhos do artista são frutos do casamento dele com Maria Cattaneo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto)

Fotos raras dos filhos de Michael Jackson

Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.

Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.

Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.