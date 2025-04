Médico alerta sobre diagnóstico de Guta Stresser: 'Afeta o encéfalo e a medula espinhal'

Atriz Guta Stresser, a Bebel de A Grande Família, descobriu doença após participação no Dança dos Famosos, do extinto Domingão do Faustão

Guta Stresser está afastada da TV desde a participação no Dança dos Famosos - Foto: Reprodução/Instagram