W Premium Group inaugura nova sala VIP no Aeroporto de Fortaleza

W Premium Group fortalece presença no Nordeste com mais um lounge em Fortaleza

O W Premium Group inaugurou uma nova sala VIP na área de embarque internacional do Aeroporto de Fortaleza. O grupo é líder em serviços de hospitalidade de alto padrão em aeroportos do Brasil.

O novo W Premium Lounge Forteleza tem a missão de proporcionar um ambiente sofisticado e aconchegante para os viajantes com serviços exclusivos antes do embarque. A sala VIP oferece espaços com sofás, mesas e cadeiras, buffet com opções quentes e frias, frigobar com bebidas não alcoólicas e também um bar com serviço completo de drinks.

O ambiente possui móveis em couro natural e ecológico, mesas de madeira e detalhes em concreto para criar uma atmosfera sofisticada e com decoração que celebra a cultura e a identidade local, com quadros que retratam os elementos regionais.

As opções de acesso envolvem os clientes American Express, Visa, C6Bank, Sisprime, usuários do programa Dragonpass e os segurados da Assist Card, Chris, Hero e GTA.

“Este novo espaço, além de ampliar a nossa presença em um dos aeroportos mais movimentados do país, completa a nossa oferta, contemplando agora os passageiros de voos internacionais. Podemos agora atender a esse público exigente, oferecendo uma experiência diferenciada em nossas salas”, afirma Italo Russo Silva, CEO e fundador do W Premium Group.