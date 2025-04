Cauã Reymond revela que toma caldo de rã todos os dias; saiba o motivo

O ator Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua rotina de cuidados e revelou uma receita inusitada que faz parte do seu dia a dia: caldo de rã

O ator Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua rotina de cuidados para viver César, um modelo bonitão que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos), no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Na manhã desta terça-feira, 8, ele conversou comAna Maria Bragadurante o programa Mais Você e revelou uma receita inusitada que faz parte de sua rotina: caldo de rã.

Ele contou que tem seguido uma dieta personalizada e rotina intensa de exercícios físicos para manter a boa forma. "Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate", detalhou.

O ator contou ainda que evita os alimentos com glúten, como aqueles que levam trigo e seus derivados. "Eu fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem a melhora da performance esportiva, isso aconteceu com o Djokovic, tenista", disse.

Caldo de rã

A dieta dele também é pensada para manter a imunidade em alta. Focado na saúde e na prevenção de doenças, o ator segue um protocolo específico. "Comecei a tomar um caldinho de rã... E quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. A maioria das vezes é uma só, de noite, mas quando é uma situação em que viajei muito, gravei até tarde e tenho trabalho de manhã, dou uma reforçada", explicou.

E ele também é adepto das marmitas. "Hoje em dia levo minha marmita para o trabalho, e se eu for passar o dia fora, levo minha comidinha. Tento comer menos, de 3 em 3 horas".

