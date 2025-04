Grazi Massafera corta o cabelo sozinha em casa: ‘Me acho'

A atriz Grazi Massafera compartilha os cuidados que tem com o próprio cabelo e ainda revela que faz tudo sozinha; confira!

Nesta terça-feira, 8, a atriz Grazi Massafera, de 42 anos, revelou em suas redes sociais que cortou sozinha o próprio cabelo em casa e ainda compartilhou com os seguidores alguns dos cuidados especiais que mantém com os fios no dia a dia.

A atriz surgiu sendo produzida com o auxílio de dois profissionais, e uma delas comentou: "Ainda bem que você não cortou tanto". Em seguida, Grazi compartilhou com seus seguidores, o que havia aprontado momentos antes. "Eu cortei meu cabelo em casa, gente".

"Tirei uns quatro dedos, sou dessas. Trabalhei em salão, me acho a cabelereira Leila" , completou a atriz, que faz referência ao meme. Grazi ainda compartilhou com os seguidores que costuma realizar sozinha diversos cuidados com os cabelos em casa. "Eu mesmo hidrato, corto em casa, às vezes faço uma corzinha na franja. Anderson Couto [hair stylist das famosas] me acha ousada e Cleide Araújo [maquiadora] também".

Confira o que a atriz compartilhou em suas redes sociais:

Grazi Massafera revelou que cortou o próprio cabelo - Foto: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera ostenta fotos de seu corpo sarado

Grazi Massafera elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como aproveitou o seu dia.

Longe da agitação da folia, a atriz ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni marrom. EM algumas imagens, a famosa aparece em frente ao espelho, depois, ela apareceu deitada, renovando o bronzeado.

Ao dividir o momento de lazer, Grazi brincou sobre biscotar na web no sábado de Carnaval. "Bloco do biscoito #carnaval #jovensenhora", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Que mulher, meu pai", disse uma seguidora. "Linda, simplesmente", falou outra. "Grazi do céu, que corpo!!!! Que mulher", disparou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

