BBB 25: João Pedro e Renata comentam sobre possíveis alvos caso conquistem a liderança

Nesta quinta-feira, 10, João Pedro, Renata e Maike bateram um papo sobre os possíveis alvos para o próximo Paredão, caso assumam a liderança. O casal e João Pedro, inclusive, já começaram a traçar suas estratégias de voto, antecipando a chance de uma nova Prova do Líder durante o programa ao vivo. Vale lembrar que hoje também acontece mais uma eliminação no BBB 25.

"Você voltando, nós votamos em quem?", o salva-vidas de rodeio questiona a sister.

A bailarina comenta que sua decisão depende de quem conquistar a liderança e aponta razões para votar em Guilherme . Em seguida, ela questiona quem seria o indicado pelo gêmeo.

"O meu era Diego, Vitória e Guilherme, mas eu vou pensar" , o brother revela.

Logo em seguida, o representante comercial dispara: "Uni Duni Tê e fé" . Já Renata demonstra confiança de conquistar a vitória da Prova do Anjo na sexta-feira, 11.

Maike pode ser expulso do reality?

As imagens do brother Maike estão sob análise da direção da Globo após possibilidade dele ser expulso por causa das atitudes na madrugada desta quinta-feira, 10. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a emissora está analisando as imagens e estuda a expulsão do rapaz.

O colunista contou que a chance de expulsão é pequena no momento porque a "direção do programa ainda não encontrou elementos suficientes para que isso aconteça".

O alerta da produção e direção do Big Brother Brasil foi ligado por causa das 14 advertências que ele levou durante a madrugada. Ele teve comportamento inadequado com Renata, quando ele teria puxado o cabelo dela e a sister pediu para ele parar, visivelmente incomodada, e ele ainda deu uma mordida no braço dela.

