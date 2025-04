Médica alerta sobre Cauã Reymond tomar caldo de rã: 'Resultado de um conjunto'

Cauã Reymond revelou que toma caldo de rã para manter a imunidade em dia

A recente revelação do ator Cauã Reymond (44) sobre incluir caldo de rã em sua rotina alimentar reacendeu o interesse popular sobre o papel dos alimentos na imunidade. Embora a carne de rã seja uma fonte magra de proteína e contenha minerais como fósforo e selênio — importantes para o funcionamento do corpo —, especialistas alertam que nenhum alimento isolado tem o poder de “blindar” o organismo contra doenças.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli, o crescimento do interesse por alimentação saudável é positivo, mas é fundamental compreender que a imunidade depende de um conjunto de hábitos, e não de soluções pontuais.

“A carne de rã pode, sim, fazer parte de uma dieta saudável, mas ela está longe de ser milagrosa. O que realmente fortalece a imunidade é o estilo de vida como um todo”, afirma.

A especialista explica que uma alimentação balanceada, rica em vegetais, frutas, boas fontes de proteína e gorduras saudáveis, é essencial para a saúde intestinal — onde se concentra grande parte do sistema imunológico.

“O intestino é como um quartel-general da nossa imunidade. Quando ele está equilibrado, produzimos melhor nossas células de defesa e o corpo responde de forma mais eficiente a vírus, bactérias e inflamações”, destaca Cibele.

Ela também orienta que refeições caseiras, como as tradicionais marmitas, são uma alternativa prática e eficiente para manter uma boa alimentação, mesmo com a rotina agitada. “Comer bem não precisa ser complicado. Organizar marmitas com alimentos naturais e evitar o consumo exagerado de industrializados já é um grande passo para cuidar da saúde”, orienta.

Além da alimentação, outros fatores são indispensáveis para o bom funcionamento do sistema imunológico. “Manter o corpo hidratado, dormir bem, praticar atividade física e aprender a lidar com o estresse são atitudes que fazem toda a diferença. Imunidade forte é resultado de um conjunto de escolhas consistentes”, conclui a médica.