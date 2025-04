Monique Alfradique muda o visual para nova personagem: 'Ficou perfeita'

A atriz Monique Alfradique passou por uma transformação radical no visual para interpretar a personagem Tamires em 'Êta Mundo Melhor'

Monique Alfradique chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 10, ao mostrar que passou por uma transformação radical em seu visual.

Após compartilhar um post enigmático em que informava que "por motivo de força maior" estaria fora das redes sociais temporariamente, a atriz compartilhou uma sequência de cliques mostrando que abandou os fios loiros e está ruiva.

A mudança no visual é para sua nova personagem. Monique está no elenco de Êta Mundo Melhor, continuação de Êta Mundo Bom (2016), a próxima novela das 18h da Globo. Na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ela vai interpretar a personagem Tamiris. "Prazer, Tamires. Minha nova personagem chegando na nova novela #Etamundomelhor. Ambiciosa, intensa e com um visual à altura. Preparem-se!", disse a famosa, dando detalhes sobre a personagem.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Meu Deus! Tá ainda mais linda", afirmou outra. "Ficou perfeita!! Eu amei", comentou uma fã. "Belíssima", falou mais uma.

Confira:

Monique Alfradique presta bela homenagem no aniversário da mãe

No último sábado, 5, Monique Alfradique usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Erenice Alfradique, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil, a atriz compartilhou fotos atuais e uma em que a aparece criança no colo da mãe e escreveu uma bela mensagem.

"Mãe, sua força, essência e a forma única como enxerga o mundo me inspiram profundamente. Você tem o dom de levantar quem tá ao seu lado com sua alegria e energia. Você me impulsiona a seguir com coragem e mais fé em mim mesma, com vontade de fazer a vida valer a pena, do meu jeito. Me faz acreditar nos meus passos, mesmo quando o caminho parece incerto. E isso é um presente que carrego comigo todos os dias. Hoje vibro não só seu aniversário, mas a potência da mulher que você é. Que Deus te abençoe dando muita saúde e conserve esse jeito alto astral e resiliente de encarar a vida! Te amo muito! Feliz aniversário!", declarou ela. Veja a publicação!

